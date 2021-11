Política Bolsonaro vai discutir pós-pandemia e alta do petróleo em viagem ao Oriente Médio

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Bolsonaro embarcou nesta sexta-feira (12).(Foto: Alan Santos/PR)

A viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio servirá para uma “discussão em alto nível” sobre o cenário mundial pós pandemia, inclusive a alta do petróleo, informou o embaixador brasileiro Kenneth Félix da Nóbrega, secretário de negociações bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores.

Na agenda dele estão previstos encontros com líderes de importantes países produtores de petróleo, como o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, e o primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes e emir de Dubai, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

“Vai ser uma oportunidade para troca de ideias em alto nível sobre o cenário pós-pandemia, que inclui alta do petróleo, interrupção de cadeias de fornecimento”, explicou o embaixador em conversa com a imprensa no Palácio do Itamaraty. “[Haverá] conversas estratégicas, sobre transição energética e os esforços que estes países estão fazendo para diversificar base de produção e riqueza.”

Além do interesse em adquirir alimentos dos produtores brasileiros, potências do Oriente Médio buscam parcerias para ampliar investimentos em infraestrutura no país e até mesmo se tornar entreposto para expansão do comércio com a Índia.

Bolsonaro partiu na manhã desta sexta a caminho de Lisboa, onde vai fazer uma escala para chegar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a primeira parada na viagem, onde chega neste sábado (13). A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o acompanha.

O primeiro compromisso do presidente é no domingo (14) pela manhã (hora local): uma visita à feira de aviação militar e civil Dubai Air Show. Em seguida, ele tem uma reunião com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, seguida de um almoço e “possivelmente”, segundo o Itamaraty, da assinatura de atos internacionais entre os dois países.

Depois, provavelmente à tarde, Bolsonaro também deve visitar uma planta da BRF.

Na segunda-feira (15), o presidente vai fazer a abertura do fórum de investimentos organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a Apex e comparecer à Expo 2020 em um evento que marca o “Dia do Brasil”. O evento deve começar pela manhã (hora local).

Ainda na segunda, está previsto um encontro com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes, sheik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, sem horário previsto.

O embaixador Sidnei Romero, diretor do departamento de Oriente Médio no Itamaraty, ressalta que é um ótimo momento para o país se inserir mais fortemente na região porque os países estão buscando novos mercados.

“Temos metas muito ambiciosas em relação aos Emirados Árabes, queremos um número maior de empresas brasileiras, mais investimentos de fundos soberanos em áreas de nosso interesse, como infraestrutura”, disse.

