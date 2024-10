Política Bolsonaro ironiza Pablo Marçal ao pedir voto para candidatos que apoia: “Faço de graça, não cobro R$ 5 mil de ninguém”

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

Em transmissão ao vivo, ex-presidente também buscou polarizar o discurso sobre a campanha no Rio de Janeiro. (Foto: EBC)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a alfinetar Pablo Marçal, candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo. Durante live realizada na terça-feira (1º), Bolsonaro lembrou, sem citar Marçal nominalmente, que o ex-coach tem prometido gravar vídeos de apoio a postulantes a vereador que fizerem transferências Pix no valor de R$ 5 mil para a campanha dele.

“Sigo fazendo vídeos, pedindo apoios aos nossos candidatos. Mas eu faço de graça, não cobro R$ 5 mil de ninguém”, ironizou o ex-presidente.

No último domingo (29), as campanhas de Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), adversários de Marçal, entraram com ações na Justiça Eleitoral argumentando que a prática é irregular, e pedindo que o rival seja investigado por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social e arrecadação ilícita de recursos.

No sábado (28), Marçal divulgou um vídeo prometendo apoio a candidatos que fizerem “doações” à campanha dele. “Você conhece alguém que quer ser vereador e é candidato? Que não seja de esquerda, tá? Esquerda não precisa avisar. Se essa pessoa é do bem e quer um vídeo meu para ajudar a impulsionar a campanha dela, você vai mandar esse vídeo e falar “olha aqui a oportunidade”. Essa pessoa vai mandar um Pix pra minha campanha, de doação, um Pix de R$ 5 mil”, diz o ex-coach na gravação.

A campanha de Marçal disponibilizou um formulário online para candidatos interessados no apoio, mas o acesso ao documento foi restringido depois das ações.

No domingo, o candidato do PRTB disse que ainda faltam recursos para a campanha e por isso está pedindo doações em vídeos na internet. “Estou em todos os vídeos, estou colocando em tudo. Imagino que pra chegar mesmo faltam ainda uns R$ 3 milhões. Se não conseguir, vamos pingando, eu não vou colocar o meu dinheiro, fiz uma promessa em casa. Se o povo entender que eu sou oferta, vai até onde der para remar. Eu pessoalmente vou remar até acabar”, afirmou.

Rio

Na transmissão, Bolsonaro também assumiu a dianteira dos ataques ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), na última semana do primeiro turno. Apoiador da candidatura de Alexandre Ramagem (PL), o ex-presidente citou na live que Paes teria aumentado o número de pardais na capital fluminense em 40%, durante o seu mandato. O ex-presidente argumentou ainda que o candidato à reeleição teria feito isso “para roubar o povo” e acrescentou que Ramagem, caso eleito, removerá a fiscalização eletrônica. Ele também associou Paes ao PT e polarizou a disputa.

“Estou lendo aqui, que a prefeitura do Rio aumentou o número de pardais em 40% neste mandato. Eduardo Paes, o negócio é meter a mão no bolso do povo, né?. Não é pelo trânsito, é para roubar o povo. Os pardais aumentaram em 40%. Você gosta de ser multado? 90% das multas é pura maldade”, afirmou Bolsonaro.

Ao citar o apoio a Ramagem, ele polarizou a disputa e lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoia Eduardo Paes:

“Votar no Paes é votar no Lula. Se o Ramagem for eleito, vai remover isto. O Rio de Janeiro está polarizado: quem votar no Paes, está votando no Lula. Quem votar no delegado Ramagem, vota no Bolsonaro. Só de falar em delegado você treme, não é, Paes? Quem votar no Paes está votando nessa desgraça, está votando no 13.”

