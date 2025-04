Política Bolsonaro lidera cenário para 2026 sem Lula, seguido por Ciro Gomes e Fernando Haddad, diz pesquisa Datafolha

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2025

Com Bolsonaro inelegível até 2030, o cenário serve como termômetro do potencial de transferência de votos do ex-presidente Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na liderança de um cenário eleitoral sem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 32% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (05).

Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 20%, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com 17%. O levantamento foi realizado entre terça-feira (1º) e quinta-feira (03), com 3.054 entrevistados em 172 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Com Bolsonaro inelegível até 2030, o cenário serve como termômetro do potencial de transferência de votos do ex-presidente, além de medir o espaço ocupado hoje por nomes da centro-direita e da oposição fora do eixo tradicional PT versus PL.

Pablo Marçal (PRTB) tem 8%, enquanto Eduardo Leite (PSDB) aparece com 6%. Os que pretendem votar em branco ou nulo somam 15%, e 3% não souberam responder.

Apesar da inelegibilidade, a presença de Bolsonaro nesse tipo de simulação tem sido usada por aliados como forma de avaliar o capital político do ex-presidente e sua capacidade de influenciar o nome que o PL deve lançar em 2026.

Confira o cenário:

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 20%

Fernando Haddad (PT): 17%

Pablo Marçal (PRTB): 8%

Eduardo Leite (PSDB): 6%

Em branco/Nulo/Nenhum: 15%

Não sabem: 3%

2025-04-05