Bolsonaro decreta luto oficial de três dias pela morte de Pelé

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

"O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou", diz o texto Foto: Santos FC/Divulgação "O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou", diz o texto. (Foto: Santos FC/Divulgação) Foto: Santos FC/Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro decretou nesta quinta-feira (29) luto oficial de três dias no país pela morte de Pelé, o Rei do Futebol. O ato foi publicado no início desta noite em edição extra do Diário Oficial da União. Esta é a sétima vez que Bolsonaro presta este tipo homenagem durante o seu governo.

Mais cedo, o Palácio do Planalto já havia divulgado uma nota de pesar pela morte de Pelé. O comunicado presta condolências aos familiares e amigos do Rei do Futebol. “Pelé, o Rei do Futebol, foi um dos maiores atletas de todos os tempos. O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou”, diz o texto.

A nota complementa: “O Presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em Seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos para superar esse difícil momento.” A três dias de deixar o governo, Bolsonaro não fez uma homenagem ao maior ídolo do futebol brasileiro nas redes sociais.

Lutos oficiais

Ao longo dos três primeiros anos de governo, Bolsonaro havia decretado luto oficial apenas uma vez pela morte do ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, em junho de 2021. No início deste ano, decretou a medida para homenagear o ideólogo de direito, Olavo de Carvalho. Depois decreto o ato por ocasião das mortes do xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, de Dom Luiz Gastão Orleans e Bragança, da rainha da Inglaterra Elizabeth II, e mais recentemente pela morte do Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade católica Canção Nova.

Os decretos de luto não seguem uma regra rígida. A tomada de decisão geralmente cabe aos assessores palacianos, ministros ou até terceiros, como amigos. Também não existe uma norma sobre personagens para as quais deve ser prestado o luto. A legislação sobre o tema fala apenas em pessoas de relevância nacional ou mortes que causem comoção nacional.

