Rio Grande do Sul Hospital Regional de Santa Maria encerra o ano como referência em cirurgias e outros serviços no Estado

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inaugurada em julho de 2018, instituição planeja mais novidades em 2023. (Foto: Divulgação/HRSM)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no Centro do Estado, encerra o ano como referência para todo o Rio Grande do Sul em diversos serviços, incluindo cirurgias de desobstrução das vias biliares. Mais de 200 operações desse tipo foram realizadas desde janeiro pela instituição.

O diretor técnico Vinícius Menegola destaca a ampliação das opções oferecidas à população. Dentre os itens mencionados está o início (em maio) dos serviços de traumato-ortopedia de média complexidade e do atendimento de neurologia e neurocirurgia (em julho), bem como abertura de mais 20 leitos.

Em agosto, o HRSM passou a realizar neurocirurgias de média complexidade, eliminando assim a necessidade de que pacientes locais que precisavam da operação fossem transferidos para Santa Rosa (Noroeste gaúcho), a aproximadamente 270 quilômetros de distância. Já em setembro a instituição teve a sua primeira cirurgia neurológica de alta complexidade.

Atualmente, o hospital – inaugurado em julho de 2018 – também é referência em neurocirurgia, cirurgia vascular, torácica, geral e de traumatologia em média complexidade para os municípios que fazem parte da 4ª Coordenadoria Regional da Saúde (CRS). Só em outubro foram 180 procedimentos em todas as especialidades disponíveis – elevação de 20% no atendimento de pacientes ambulatoriais.

“Nosso esforço se traduz em números positivos”, salienta Menegola, que também comanda o serviço de cirurgia vascular. “Foi um ano produtivo tanto para o Hospital quanto para a região.”

Ambulatório para idosos

O primeiro ambulatório do Rio Grande do Sul voltado para a população idosa foi inaugurado no hospital, em outubro. Pioneira, o iniciativa oferece atendimento com profissionais de várias especialidades – médicos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, por exemplo, para lidar com o alto impacto das condições crônicas na saúde das pessoas, juntamente com o processo de envelhecimento .

Para 2023, a meta principal é abrir (em julho) atendimentos de hemodinâmica – área da cardiologia responsável pelo diagnóstico e tratamento de doenças do coração e dos vasos sanguíneos, por meio de cirurgias, marcada para o mês de julho. “Poderemos realizar cataterismos e cardiologia intervencionista, além de continuar aumentando a oferta de cirurgias e leitos”, acrescenta a instituição.

Papel estratégico

No final de novembro, a titular da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Arita Bergmann, relembrou o papel estratégico do Hospital Regional de Santa Maria no enfrentamento da pandemia de coronavírus. Também além de destacar o fortalecimento do trabalho em parceria com a Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), que possibilitou a ampliação dos serviços oferecidos.

“A instituição é de suma importância para fortalecer os serviços de saúde e atender às necessidades dos usuários do SUS”, frisou Arita na ocasião. Ela também definiu como “grande conquista”, no último trimestre do ano, a realização de cirurgias neurológicas de alta complexidade.

“A Região Central e o Rio Grande do Sul como um todo acabam ganhando muito com essa meta atingida”, emenda o diretor-geral do hospital, Geison Farias.

De acordo com titular-adjunta da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), Carla Boniatti, as cirurgias e internações são encaminhadas por meio sistemas de regulação estadual, sendo que a instituição recebe pacientes de todo o Rio Grande do Sul, a partir da análise dos casos, bem como da capacidade e dos serviços oferecidos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul