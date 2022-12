Futebol Em homenagem a Pelé, Nasa publica foto de galáxia com cores do Brasil

“Nós marcamos a passagem do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do “jogo bonito. Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação de Escultor mostra as cores do Brasil”, diz a publicação da agência espacial norte-americana.A Nasa publicou uma homenagem ao Rei do Futebol, Pelé, nesta quinta-feira (29), com uma galáxia espiral na constelação do Escultor mostrando as cores do Brasil.

Conforme a Universidade de Harvard, a constelação está no Hemisfério Celestial Sul e foi nomeada pelo astrônomo Nicholas Louis de Lacaille, no observatório do Cabo da Boa Esperança, entre 1750 e 1754.

O Escultor está localizado a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra, ocupando uma região grande, mas obscura.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ — NASA (@NASA) December 29, 2022

