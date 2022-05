Política Bolsonaro manda ministros aos Estados Unidos para atrair investidores internacionais

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Integrantes do governo vão apresentar a investidores projetos de concessão e privatização na área de infraestrutura e de comunicações. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto ameaça questionar o resultado das eleições, se não for eleito, Jair Bolsonaro adota movimentos para tentar atrair capital estrangeiro ao País.

Nos próximos dias, dois ministros do governo irão aos Estados Unidos para apresentar projetos brasileiros a potenciais investidores. Chefe da Infraestrutura, Marcelo Sampaio vai participar de um evento para falar da carteira de projetos para concessões e privatizações.

Já Fábio Faria, das Comunicações, também apresentará projetos de sua área a representantes de empresas de tecnologia.

Queda

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 7,67 bilhões da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) em abril. Foi o 1º mês de saldo negativo de capital estrangeiro na B3 em 2022. O capital estrangeiro impulsionou os negócios na Bolsa brasileira no 1º trimestre do ano.

Segundo a B3, os estrangeiros colocaram R$ 23,39 bilhões na Bolsa em janeiro, R$ 20,58 bilhões em fevereiro e R$ 21,35 bilhões em março. Em abril, no entanto, a tendência mudou e os investidores estrangeiros retiraram R$ 7,67 bilhões da B3. A saída ajuda a explicar o tombo de 10,01% do Ibovespa no mês, além da alta do dólar.

No ano, o saldo de capital estrangeiro ainda é positivo em R$ 57,65 bilhões. No fim de março, o saldo era de R$ 65,32 bilhões.

2021

Os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira somaram US$ 46,441 bilhões em 2021.

O resultado representa aumento de 22,9% na comparação com 2020, quando os investimentos estrangeiros no Brasil somaram US$ 37,786 bilhões.

O resultado de 2021 se deve ao aumento de ingresso de participação no capital das empresas, quer seja para criar novas empresas, para a compra de companhias brasileiras ou até mesmo para a ampliação da capacidade produtiva das empresas já instaladas no País.

Apesar de o resultado ter sido positivo na comparação com 2020, no mês passado, o Banco Central (BC) estimou que os investimentos diretos de estrangeiros no país somariam US$ 52 bilhões, portanto, o resultado ficou abaixo do esperado.

A previsão do BC é que, em 2022, os investimentos cheguem a US$ 55 bilhões.

Em dezembro do ano passado, ainda segundo o BC, os investimentos estrangeiros direto no País ficaram negativos em US$ 3,935 bilhões. Isto é: em dezembro, houve mais retorno do que entrada de recursos.

De acordo com dados oficiais, os investimentos estrangeiros foram suficientes para cobrir o rombo das contas externas no ano passado.

Quando o déficit não é “coberto” pelos investimentos estrangeiros, o País tem de se apoiar em outros fluxos, como ingresso de recursos para aplicações financeiras, ou empréstimos buscados no exterior, para fechar as contas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política