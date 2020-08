Bolsonaro manifesta “profunda tristeza” por vítimas de explosão no Líbano

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para dizer que está “profundamente triste” com a série de explosões na região portuária de Beirute, no Líbano. O incidente causou a morte de mais de 100 pessoas e deixou outras 4 mil feridas.

“O Brasil abriga a maior comunidade de libaneses do mundo e, deste modo, sentimos essa tragédia como se fosse em nosso território”, escreveu Bolsonaro. O presidente também aproveitou o texto para prestar solidariedade às famílias das vítimas fatais e aos feridos que sobreviveram à explosão.

Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores diz que não há notícia de brasileiros mortos ou gravemente feridos em Beirute. “O Itamaraty seguirá acompanhando a situação por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, em coordenação com a DAC [Divisão de Assistência Consular], em Brasília”, disse a pasta.