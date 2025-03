Política Bolsonaro marca ato pela anistia no dia 6 na Avenida Paulista

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou vídeo em que chama a população para “um grande ato pela anistia” no dia 6 de abril. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou vídeo em que chama a população para “um grande ato pela anistia” no dia 6 de abril, às 14h, na Avenida Paulista, em São Paulo. O objetivo é fazer com que o apoio popular seja o suficiente para pressionar parlamentares que votarão na proposta de anistia aos presos pelo 8 de Janeiro. Há quem aposte em uma versão mais “branda”, o que faria a iniciativa ganhar celeridade e votos na Câmara dos Deputados.

Em postagem nas redes sociais, Bolsonaro lembrou dos acusados e falou do evento. Segundo o ex-presidente, que junto ao seu clã busca demonstrar força política por meio das manifestações, o objetivo é demonstrar o descontentamento com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que se configurariam em “vingança política”.

“No próximo dia 6 de abril, vamos ocupar a Avenida Paulista para mostrar ao Brasil e ao mundo que não aceitaremos mais abusos e ataques contra a liberdade. Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites. Estamos diante de um regime que silencia, censura e persegue. A insegurança jurídica está tornando o Brasil um país pior e mais caro para se viver. Em nome da vingança política, pessoas humildes estão sendo massacradas e humilhadas pelo Estado brasileiro. É chegada a hora de dar um basta nisso e trazer paz para o nosso país com a anistia. A mudança começa com cada um de nós”, diz trecho da publicação.

Ato em Copacabana

No dia 16 de março, Bolsonaro e aliados organizaram um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro. Outras manifestações ocorreram pelo Brasil, até mesmo na Avenida Paulista, mas sem o mesmo peso do protesto carioca.

No Rio, a manifestação reuniu, entre outras autoridades, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Durante seu discurso naquele dia, Bolsonaro voltou a defender acusados presos pelos atos do 8 de Janeiro e afirmou que os parlamentares já teriam os votos para aprovar a proposta de anistia. No caso de um veto presidencial, haveria força para derrubada no Congresso, alegou Bolsonaro.

“Nós temos um compromisso que está no coração de cada um de vocês – é buscar anistia para nossos irmãos e irmãs que estão presos. Não podemos continuar tendo ‘órfãos de pais vivos’ pelo Brasil. Não existe maldade maior do que essa”, afirmou.

Em seu discurso, Bolsonaro também afirmou que não fugirá do Brasil para evitar uma eventual prisão ordenada pelo STF. “O que eles querem é uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil”, disse. Bolsonaro, que atualmente está inelegível, afirmou que não tem “obsessão pelo poder”, mas tem “paixão pelo Brasil”.

Bolsonaro marca ato pela anistia no dia 6 na Avenida Paulista

