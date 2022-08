Política Bolsonaro nega escalada da fome no Brasil: “não existe como é falado”

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Presidente confrontou dados recentes que apontam cerca de 33,1 milhões de pessoas no país sem ter o que comer diariamente. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição, negou nesta sexta-feira (26/8) que parte da população brasileira enfrente “fome para valer”. Segundo o atual mandatário, os dados atuais não refletem a realidade do país. Para Bolsonaro, a fome “não existe da forma como é falado” e que no Brasil não se vê gente “pedindo pão” na porta de padaria.

As declarações foram feitas em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan. Ele comentava uma declaração da candidata do MDB à Presidência, senadora Simone Tebet (MDB-MS), que citou que 33 milhões de pessoas passam fome no país.

“Essa senadora [Simone Tebet] aí, falou besteira aqui. Gente passa mal? Sim, passa mal no Brasil. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta, ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô”, afirmou Bolsonaro.

Na sequência, o atual titular do Palácio do Planalto afirmou que “deve ter gente que passa fome no país”. “Até no interior tem gente que passa mal? Tem gente que passa mal, sim, mas quem, porventura, está na linha da pobreza aí passando fome, sim, deve ter gente que passa fome, é só… Inclusive, está na iminência aqui, da própria Caixa Econômica, junto com Ministério da Cidadania, ter um aplicativo para o cara se cadastrar no Auxílio Brasil sem depender de favores de gente do município”, declarou o presidente.

À tarde, em entrevista a um podcast sobre fisiculturismo, Bolsonaro repetiu a fala. Ele também contestou a existência de mais de 30 milhões de brasileiros passando fome no país.

“Se a gente for em qualquer padaria, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para ele. Isso não existe. Eu, falando isso, estou perdendo votos, mas a verdade você não pode deixar de dizer”, declarou.

“Fome no Brasil? Fome para valer, não existe da forma como é falado”, insistiu Bolsonaro em outro momento no mesmo podcast.

Realidade

Um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgado em junho, apontou que o Brasil soma cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente.

Uma outra pesquisa, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, também de junho deste ano, aponta que quase um terço dos brasileiros tem menos de meio salário mínimo para passar o mês.

Segundo a fundação, o contingente de pessoas com renda domiciliar per capita até R$ 497 mensais atingiu 62,9 milhões de brasileiros em 2021, cerca de 29,6% da população total do país. O dado corresponde a 9,6 milhões a mais que 2019.

