Entrevista de Lula no Jornal Nacional rende de ironia de Bolsonaro a choro de Caetano; veja repercussão

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Campanha de Lula avalia que autocrítica sobre corrupção era necessária para atrair classe média. (Foto: TV Globo/Divulgação)

Políticos, autoridades e artistas repercutiram nas redes a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional. Como esperado, a sabatina do petista despertou elogios à esquerda e críticas à direita, sobretudo por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas não somente deles. Temas como corrupção, agronegócio e polarização se destacaram. Outros disseram ter se emocionado, como o cantor Caetano Veloso.

Durante a exibição da entrevista, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou o petista e publicou um “meme” que o mostra assistindo a uma reportagem sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC). Aliados do chefe do Executivo usam suspeitas não confirmadas de proximidade do PT com integrantes do crime organizado para atacar o partido e seus candidatos. Associar Lula à facção tem sido uma estratégia frequente da campanha de Bolsonaro nas redes sociais. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou pedido do PT para que o presidente fosse obrigado a excluir postagens relacionando o ex-presidente ao PCC.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) fez críticas à TV Globo e afirmou que a emissora “quer a volta de Lula”. Ele alegou que o presidente Bolsonaro foi tratado com mais “agressividade” que o petista em sua entrevista. “Que parceria comovente Globo/Lula no JN”, escreveu. Contudo, os apresentadores do telejornal, William Bonner e Renata Vasconcellos, fizeram perguntas desconfortáveis para o candidato do PT nesta quinta-feira, tratando sobre corrupção e erros na condução econômica dos governos petistas, por exemplo.

O senador Renan Calheiros (MDB) elogiou o desempenho de Lula na entrevista e descreveu o petista como um “estadista que conhece o Brasil”. O parlamentar é do partido de Simone Tebet, adversária do candidato do PT nas urnas, mas deixa claro seu posicionamento a favor do ex-presidente. Ele lidera a ala da sigla que defendia que o MDB apoiasse Lula já no primeiro turno. Ao Estadão, ele já afirmou que não se deve “brincar de eleição”.

O cantor Caetano Veloso disse ter chorado assistindo à entrevista. Segundo ele, Lula “arrebata”. O artista ponderou que, “racionalmente”, seu candidato seria Ciro Gomes (PDT), mas declarou voto no candidato do PT. Ele pediu ainda que os eleitores do Rio de Janeiro votem em Marcelo Freixo (PSB) para governador. O pessebista é do palanque de Lula no Estado.

O ex-secretário especial de Cultura e candidato a deputado federal Mario Frias (PL) foi às redes ironizar a postagem de Caetano. Segundo ele, o cantor deveria chorar ao lembrar de ações dos governos do PT. Durante seu mandato na Cultura, ele foi um crítico severo de artistas que se posicionam a favor do petista. “Que comovente! Uma pena que Caetano não chorou assim vendo seu povo sendo roubado e seu país sendo destruído nos governos do PT”, escreveu.

O ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) afirmou que Lula passou “serenidade e segurança” em sua fala. “Lula apresentou o que o Brasil mais necessita neste momento: serenidade, segurança, esperança, tudo reunido em um mapa do caminho”, opinou.

O ex-juiz Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente “mentiu descaradamente” no Jornal Nacional e comparou a entrevista às oitivas do petista na Operação Lava Jato. “A população merecia a verdade, não foi desta vez”, publicou.

O senador Fabiano Contarato (PT) compartilhou um trecho da entrevista e afirmou que o ex-presidente falou “de coração aberto” à população. Segundo o parlamentar, o candidato tem “força, vontade de trabalhar e toda a experiência capaz de cuidar do País”.

A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, compartilhou um trecho em que Lula descreve parte do agronegócio como “fascista e direitista” e criticou o fato de o petista ter feito ataque ao setor “responsável por colocar a comida na mesa dos brasileiros”. “Se Lula ataca o agro na corrida eleitoral, o que não fará se voltar ao poder?”, publicou.

O ex-deputado estadual Arthur do Val, o “Mamãe Falei”, focou em falas do petista sobre articulação política. Na entrevista, Lula afirmou que, a despeito da militância de seu partido, ele nunca viu seus adversários políticos como inimigos. O candidato disse ainda que a “polarização é saudável” e natural “sempre que há mais de uma pessoa concorrendo”.

A cantora Anitta, que declarou voto em Lula recentemente e tem feito campanha pra ele nas redes sociais, disse que o petista é “preparado” e “sabe o que está fazendo”. Na segunda-feira, após a entrevista de Bolsonaro, ela compartilhou uma imagem do presidente com uma “cola” falsa na mão, uma espécie de “meme”, onde se lia “mentir, roubas obra do Lula, defender corrupto no MEC e negar desmatamento”.

