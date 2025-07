Brasil Bolsonaro nega ligação com tarifaço de Trump e diz não poder negociá-lo: “não tenho os contatos”

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Boslonaro disse ainda que deve participar de reuniões da bancada do PL no Congresso – as medidas restritivas impostas por Moraes não impedem que o ex-presidente vá ao Parlamento. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou em entrevista ao blog nesta segunda-feira (21) relação com tarifaço de 50% contra produtos brasileiros anunciado pelo governo Donald Trump, disse não ter o que fazer em relação à medida, e que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) “não pode falar em nome do governo brasileiro”.

A entrevista foi feita por videoconferência. Bolsonaro estava acompanhado do advogado, Paulo Cunha Bueno.

“Isso é lá do governo Trump. Não tem nada a ver com a gente. Querem colar na gente os 50%. Mentira”, afirmou Bolsonaro.

Questionado se não tinha o que fazer em relação à medida, o ex-presidente respondeu: “Eu não tenho contato com autoridades americanas.”

Ao anunciar a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, Trump citou Bolsonaro e disse ser “uma vergonha internacional” o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (veja a íntegra do documento). Na ocasião, Bolsonaro disse admirar o republicano e, numa postagem dias depois, afirmou que com anistia “haverá paz para a economia”.

Uma pesquisa Quaest divulgada na última terça-feira (15) mostrou que 72% dos brasileiros são contra o tarifaço, e 79% avaliam que vai prejudicar suas vidas. Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, a medida “jogou o eleitor de centro para colo de Lula (PT)”, que passou a vencer Bolsonaro num eventual 2º turno em 2026 (antes, estavam empatados).

Na entrevista desta segunda, Bolsonaro disse que “qualquer pessoa sabe” que a imposição da tarifa significa “um impacto enorme para a economia brasileira” e que a solução para o impasse é “ir lá conversar com Trump” para “ouvir as condições dele”.

Bolsonaro, entretanto, voltou a elogiar o presidente norte-americano.

“Eu não vou falar o que eu acho para o Trump. Eu tenho profunda gratidão e respeito por ele (…)Tivemos um excelente relacionamento. Ele queria taxar o aço e o alumínio em 2019. Eu conversei com ele e ele não taxou. Esse governo Lula até hoje não buscou em contato com o Trump”, afirmou.

‘O Eduardo não pode falar em nome do governo brasileiro’

Bolsonaro negou que o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – que tem liderado articulações nos Estados Unidos em favor de retaliações ao Brasil em razão do julgamento do pai – possa negociar com as autoridades americanas – na última quarta (16), ele havia dito que “quem está à frente dessa negociação chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro”.

“Ele não pode falar em nome do governo do Brasil”, disse, agora, Bolsonaro. “O Eduardo não pode falar em nome do governo brasileiro.”

Em relação à atuação do filho, o ex-presidente disse ainda que chegou a pedir “para que ele segurasse, medisse as palavras”, mas chamou-o de “um cara responsável” e não quis dizer se acha que ele deve voltar ao Brasil – a licença do parlamentar terminou no domingo (20).

“Eu não acho nada. Ele é maior de idade, pessoa responsável, tem vergonha na cara, está fazendo um trabalho pela nossa liberdade.'”

‘Não é quase nada esses US$ 14 mil’

Na entrevista, o ex-presidente também minimizou os US$ 14 mil apreendidos pela Polícia Federal, na casa dele, na sexta-feira (18).

“Você acha que 14 mil dólares é muita coisa?”, afirmou. “Eu tenho um bom recurso no banco. No momento, tive lá R$ 17 milhões lá atrás, do Pix [uma referência à campanha de arrecadação feita em favor do ex-presidente], né, caiu bastante. Despesas… e tem um bom recurso. Então, perto do que eu tenho no banco em dinheiro que tá no banco, não é quase nada esses US$ 14 mil”.

Bolsonaro afirmou, ainda, ter ouvido dizer que no pen drive encontrado pela PF em um banheiro – que perícia apontou não ter nada relevante para a investigação – contém “música gospel e foto de família”.

Bolsonaro diz que deve participar de reunião no Congresso

O ex-presidente voltou a defender a anistia para os envolvidos em 8 de janeiro – que poderia beneficiá-lo – e disse que, como “um animal político”, vai continuar a discutir “todos os assuntos com todo mundo”.

“Olha o Congresso, pela Constituição, anistia é algo privativo do Parlamento. Agora, quando a começa a discutir anistia, alguém do Supremo fala ‘se aprovar nós vamos declarar inconstitucional’. Acabou a conversa.”

Boslonaro disse ainda que deve participar de reuniões da bancada do PL no Congresso – as medidas restritivas impostas por Moraes não impedem que o ex-presidente vá ao Parlamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bolsonaro-nega-ligacao-com-tarifaco-de-trump-e-diz-nao-poder-negocia-lo-nao-tenho-os-contatos/

Bolsonaro nega ligação com tarifaço de Trump e diz não poder negociá-lo: “não tenho os contatos”

2025-07-21