Política Bolsonaro nega tentativa de golpe: “Não se movimentou um soldado em Brasília”

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Presidente foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis Foto: EBC Presidente foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis(Foto: EBC) Foto: EBC

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou, em entrevista à CNN nesta quinta-feira (08), ter articulado um golpe de Estado após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

Mais cedo, Bolsonaro foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da PF (Polícia Federal), e tem até 24 horas para entregar seu passaporte. Além disso, o ex-mandatário está impedido de se comunicar com outros investigados pela ação, como, por exemplo, seus ex-assessores Filipe Martins e Marcelo Câmara, que foram presos pelos agentes da PF.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e os ex-ministros Augusto Heleno, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira foram alvos de buscas.

A entrevista de Bolsonaro ocorreu logo após a operação da PF, na manhã desta quinta-feira, mas antes de o ministro Alexandre de Moraes levantar o sigilo sobre a decisão que embasou a ação – e os detalhes envolvendo a investigação sobre o ex-presidente e seus aliados.

“Ninguém entende essa ‘tentativa de golpe’. Não se movimentou um soldado em Brasília para dar golpe em ninguém aí”, disse o ex-mandatário. “O que querem em cima do Valdemar? Busca e apreensão em cima do partido. O que querem fazer com o partido? Nosso partido é propagador de fake news? Age à margem da democracia. A gente fica pensando num monte de coisa aqui.”

“Uma operação em cima dos generais, a prisão de mais um assessor meu, coronel Marcelo Câmara, mais um coronel e um major que de nome não sei quem são. Para minha surpresa, busca e apreensão na casa ou apartamento do Valdemar da Costa Neto, na sede do partido. Por enquanto, eu ainda estou no ar, não sei o que está acontecendo”, acrescentou Bolsonaro.

Quem são os alvos já confirmados com fontes da PF

Mandados de busca e medidas cautelares

Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República;

Valdemar Costa Neto, presidente do PL;

Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022;

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública;

General Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército;

Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante-geral da Marinha;

General Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;

Tércio Arnaud Thomaz, ex-assessor de Bolsonaro e considerado um dos pilares do chamado “gabinete do ódio”;

Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército expulso após punições disciplinares;

Amauri Feres Saad, advogado citado na CPI dos Atos Golpistas como “mentor intelectual” da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres;

Angelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército que chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello;

Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;

Eder Lindsay Magalhães Balbino, empresário que teria ajudado a montar falso dossiê apontando fraude nas urnas eletrônicas;

Guilherme Marques Almeida, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres;

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

Mandados de prisão

Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro;

Marcelo Câmara, coronel do Exército citado em investigações como a dos presentes oficiais vendidos pela gestão Bolsonaro e a das supostas fraudes nos cartões de vacina da família Bolsonaro;

Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército;

Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército.

