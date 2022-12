Política Bolsonaro nega viagem para os Estados Unidos e encontro de despedida com assessores

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Alguns aliados do presidente afirmaram que ele viajaria aos EUA para não acompanhar a posse de Lula Foto: Isac Nóbrega/PR Alguns aliados do presidente afirmaram que ele viajaria aos EUA para não acompanhar a posse de Lula. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que realizará um evento de despedida com assessores no Palácio da Alvorada, em Brasília, e que viajaria para a Flórida (EUA) nesta quarta-feira (28).

“Reunião de despedida? Fake. Também não viajo amanhã [quarta]. Fake”, afirmou Bolsonaro. Ele não confirmou, porém, se planeja viajar ao exterior em outra data. As declarações foram dadas em entrevista à CNN na terça-feira (27).

Desde a semana passada, alguns aliados do presidente afirmam que ele viajaria aos EUA para não acompanhar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1° de janeiro.

Segundo a CNN, os mesmos aliados haviam dito que o presidente iria fazer uma reunião de despedida com a presença de assessores próximos, do ex-ministro Walter Braga Netto (Defesa) e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

