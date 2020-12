Política Bolsonaro participa da formatura de guardas-marinha na Escola Naval, no Rio de Janeiro

O presidente Jair Bolsonaro participa, na manhã deste sábado (12), da formatura de guardas-marinha na Escola Naval do Rio de Janeiro. Ao todo, são 178 aspirantes — que incluem 11 mulheres e um hondurenho – da turma “Capitão-mor Jerônimo de Albuquerque”.

Após o curso, que tem duração total de 4 anos, os já nomeados guardas-marinha ainda participam de um ciclo pós-escolar da formação, que é uma viagem de instrução em navio-escola. O nome da turma é uma homenagem ao primeiro brasileiro a comandar a força naval na defesa do Brasil contra invasores franceses no Maranhão em 1614.

Além de Bolsonaro, participam da solenidade os ministro da Defesa, Fernando Azevedo, da Casa Civil, Braga Netto, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o comandante da Marinha, almirante Ilques Barbosa Junior, o governador em exercício, Cláudio Castro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, entre outras autoridades.

Lançamento de submarino

Na sexta-feira (11), em evento também no RJ, Bolsonaro participou do lançamento do submarino Humaitá, no Complexo Naval de Itaguaí da Ilha da Madeira, na Baixada Fluminense.

O Humaitá tem 71 metros de comprimento, pesa 1850 toneladas e tem capacidade para receber 35 militares por até 70 dias embarcados, um tempo maior que a atual frota — que não passa dos 60 dias em alto mar.

A construção levou 2 anos e ocorreu no Complexo Naval de Itaguaí, com a utilização de tecnologia francesa. Antes de se tornar operacional, o submarino terá que passar por uma fase de testes. Essa é a segunda embarcação entregue pelo PROSUB (Programa Nacional de Desenvolvimento de Submarinos) – o maior investimento nacional em Defesa do País.

O programa foi lançado em 2008, com investimentos estimados em R$ 37 bilhões. Deste valor, já forma gastos R$ 20,8 bilhões, segundo a Marinha. O primeiro submarino entregue foi o Riachuelo, em 2018.

