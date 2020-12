Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre antecipa o 13º salário integral na segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A medida resulta das reformas estruturais, do ajuste de contas e do corte de gastos implementado na administração municipal nos últimos quatro anos Foto: Joel Vargas/PMPA A medida resulta das reformas estruturais, do ajuste de contas e do corte de gastos implementado na administração municipal nos últimos quatro anos. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior antecipará o pagamento da gratificação natalina (13º salário) aos servidores públicos municipais em 2020. Marchezan anunciou que o 13º será creditado de forma integral na segunda-feira (14), seis dias antes do que é determinado em lei (20).

A medida resulta das reformas estruturais, do ajuste de contas e do corte de gastos implementado na administração municipal nos últimos quatro anos. Desta forma, a prefeitura ainda estimula a economia para as festas de Natal diante da pandemia do novo coronavírus.

No ano passado, o 13º relativo ao exercício de 2019 foi pago em uma parcela no início de 2020. Nos anos anteriores, havia sido parcelado em dez vezes devido à realidade da Capital de 20 anos com contas no vermelho e desequilíbrio fiscal.

O município indenizou os servidores municipais pelo atraso desta obrigação e se responsabilizou por juros e eventuais despesas equivalentes aos custos inerentes de contratos bancários. Não há registro de adiamento do pagamento em outros anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre