Rio Grande do Sul Bombeiro morre durante treinamento nos cânions de Cambará do Sul

12 de dezembro de 2020

O acidente teria ocorrido no momento em que o soldado executava a prática de rapel durante instruções de resgate em altura em área junto à natureza Foto: Prefeitura de Cambará do Sul/Divulgação O acidente teria ocorrido no momento em que o soldado executava a prática de rapel durante instruções de resgate em altura em área junto à natureza. (Foto: Prefeitura de Cambará do Sul/Divulgação) Foto: Prefeitura de Cambará do Sul/Divulgação

O soldado do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, Ramon Cristiano Barbosa de 32 anos, morreu durante um treinamento de resgate em altura, quando praticava rapel em um dos cânions de Cambará do Sul. O Corpo de Bombeiros emitiu nota de pesa do falecimento.

Segundo o comando do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h de sexta-feira (11), no momento em que o soldado executava a prática de rapel durante instruções de resgate em altura em área junto à natureza, quando uma pedra teria caído do paredão sobre o soldado e atingiu sua cabeça.

Apesar de todos os equipamentos de segurança que usava no momento do acidente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital de Cambará do Sul. Ramon era natural da cidade de Limeira (SP), e ingressou na Brigada Militar no ano de 2009.

Nota do Corpo de Bombeiros

“É com o mais profundo pesar que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul comunica a morte do Soldado Ramon Cristiano Barbosa, aos 32 anos de idade, ocorrido na tarde desta sexta-feira (11) na cidade de Cambará do Sul, durante um treinamento em altura aplicado aos ambientes naturais.

O Soldado Ramon era natural da cidade de Limeira/SP, ingressou na Brigada Militar no ano de 2009 e atualmente servia no 3° Pelotão do 5° Batalhão de Bombeiros Militar na cidade de Farroupilha.

Neste momento de dor, prestamos as nossas condolências aos familiares e a todos os colegas do Corpo de Bombeiros Militar e Brigada Militar, em face da prematura perda ocorrida.”

