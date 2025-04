Notícias Bolsonaro passa mal e é atendido com urgência em hospital no Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Ex-presidente sofre com constantes problemas intestinais. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou ser internado às pressas nessa sexta-feira (11) após passar mal e sentir fortes dores na região do abdômen. Ele participava de um evento na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, e foi atendido no Hospital Municipal Aluízio Bezerra. Na sequência, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Segundo o médico do ex-presidente, Antônio Luiz Macedo, Bolsonaro apresentou, além das dores, dificuldades para comer e na digestão, por conta de uma distensão intestinal. O quadro se caracteriza por um inchaço no abdômen, que pode ser derivado de uma inflamação. Segundo relatos de pessoas próximas, ele já reclamava de incômodos intestinais nos últimos dias.

Luiz Roberto Fonseca, médico do Hospital Rio Grande, para onde Bolsonaro foi transferido em Natal, afirmou que não há, por enquanto, nenhuma evidência de que ele precisará passar por nova cirurgia.

“Por enquanto, não há necessidade de cirurgia”, disse Fonseca. “Ele tem uma distensão abdominal, mas não tem sinais clínicos da necessidade de intervenção cirúrgica”, afirmou, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Conforme o centro hospitalar, o ex-presidente “está clinicamente orientado e sem dor após analgesia e, a depender dos resultados dos exames de imagem, será discutida, em comum acordo com a família, a necessidade de eventual remoção para outros centros especializados”.

Segundo os médicos, Bolsonaro está com obstrução intestinal e se alimentando por sonda. Ele só poderá ter alta quando voltar a comer normalmente.

“Não há previsão, porque a alimentação dele ele está recebendo por via parenteral. Não está se alimentando por via oral. E precisamos que haja uma melhora do quadro obstrutivo para que ele possa voltar a se alimentar e daí obter alta hospitalar”, afirmou Élio Barreto, cirurgião geral do Hospital Rio Grande, onde o ex-presidente está internado.

Sequela

Desde que foi vítima de um atentado a faca na campanha das eleições de 2018, o ex-presidente teve alguns episódios de obstrução intestinal — quando um trecho desse órgão sofre um bloqueio — e precisou ficar internado para fazer tratamentos.

Ele já passou por cinco cirurgias abdominais, três delas delicadas, segundo sua equipe médica.

Bolsonaro tem participado de campanhas e eventos públicos que defendem a anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2024 em Brasília.

Recentemente, ele próprio se tornou réu e será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Samu

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, utilizou a imagem de Bolsonaro em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nessa sexta-feira, para exaltar o programa, implantado em 2003, durante o primeiro mandato de Lula (PT).

“Todo mundo sabe: na hora da emergência, chama o SAMU 192! Atendimento de urgência para salvar vidas de norte a sul. Criado pelo presidente Lula, para todos os brasileiros, cada vez maior e mais rápido! Viva o SUS!”, escreveu Padilha em publicação no X (antigo Twitter).

Mais cedo, o helicóptero que transportou Bolsonaro entre Santa Cruz e Natal foi cedido pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

