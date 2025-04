Notícias Bolsonaro passou mal de madrugada e foi medicado com anti-inflamatório e remédio para gases, diz ex-ministro

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Bolsonaro passa mal no interior do RN e foi removido de helicóptero para a capital do Estado. (Foto: Reprodução/Metrópoles)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal durante a madrugada dessa sexta-feira (11) e foi medicado com anti-inflamatório e remédio para redução de gases pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto.

“Chegamos aqui 1h30 da manhã. Ele passou a noite toda sem dormir. Às 5 horas ele me chamou no quarto. Eu peguei o telefone e liguei pro doutor Macedo. O doutor Macedo pediu para eu auscutar se ele estava com gases. Eu passei pro doutor Macedo o que ele me perguntou e pediu para eu aplicar o medicamento nele”, disse o ex-ministro, que é formado em medicina veterinária.

Bolsonaro foi medicado com um anti-inflamatório que é usado para tratamento de colite ulcerativa ativa leve a moderada. Uma doença inflamatória intestinal que provoca feridas no intestino grosso e reto. Ele também tomou medicamento para redução de gases.

Na manhã dessa sexta, ele participava de um evento do partido, em uma série de visitas a municípios e obras do governo federal da época de sua gestão, e passou mal novamente.

O ex-presidente foi levado para um hospital em Santa Cruz, na região Agreste potiguar, medicado e, então transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Durante a tarde, em publicação no X, Bolsonaro disse que “não há necessidade de cirurgia”, e que seu quadro é “estável”.

“A causa foi uma complicação no intestino delgado, consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018. (…) Graças a Deus, meu quadro está estável e sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica. A última informação que temos é de que, por enquanto, não há necessidade de uma nova cirurgia.”

Urgência

Bolsonaro interrompeu sua agenda quando chegava à cidade de Tangará, no Rio Grande do Norte. Ele estava acompanhado por vários políticos, inclusive o senador Rogério Marinho (PL-RN), que organizou agendas para o ex-presidente com o objetivo de se aproximar do eleitorado do Nordeste.

O grupo de políticos tinha compromissos em três cidades do interior potiguar. Na quinta, Bolsonaro recebeu de vereadores de Natal o título de cidadão natalense.

Bolsonaro foi atendido às pressas no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, onde foi estabilizado. Após esse primeiro atendimento, seguiu em uma ambulância até o estádio municipal de Santa Cruz, para embarcar em um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do RN e ser transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal.

O ex-presidente pousou no Hospital Walfredo Gurgel (única unidade de saúde com heliporto no estado) às 10h54 e foi levado de ambulância ao Hospital Rio Grande. Ele chegou à unidade às 11h10.

