Diretor de hospital diz que Bolsonaro não precisará de cirurgia; médico afirma que condição clínica do ex-presidente melhorou

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

O médico Luiz Roberto Fonseca descartou a necessidade de uma cirurgia de emergência. (Foto: Reprodução)

O médico Luiz Roberto Fonseca, diretor do Hospital Rio Grande, onde Jair Bolsonaro (PL) está internado em Natal (RN), afirmou que não há indicativo de que o ex-presidente precisará passar por intervenção cirúrgica. O ex-mandatário foi internado nessa sexta-feira (11), após sentir fortes dores no abdômen. O quadro tem conexão com a facada sofrida durante as eleições de 2018.

Em entrevista coletiva, o responsável pela unidade hospital disse que a sonda nasogástrica tirou Bolsonaro da condição de urgência.

“Ele, na verdade, ele não tem condições de alta. Ele tem uma distensão abdominal, uma condição de semioclusão intestinal. Está em avaliação, imagiológica. Por agora, não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. Após a sonda nasogástrica, a condição clínica melhorou, saiu da condição de urgência”, explicou.

Fonseca afirmou ainda que o ex-presidente permanecerá em dieta zero e hidratação intensa, para regular o funcionamento do intestino.

“Ele não tem sinal mais clínicos que falem a favor de um abdômen agudo obstrutivo ou um abdômen infeccioso que impõe a necessidade de intervenção cirúrgica no momento”.

Segundo o diretor do hospital, um andar inteiro foi reservado para Bolsonaro, por questões de segurança. Ele afirma que o ex-presidente está consciente, bem humorado e já conversou com os médicos e com a família.

Caso os médicos dele optassem por uma transferência, o ex-mandatário estaria estável o suficiente para viajar em UTI aeroespacial.

“É uma decisão que cabe a família”, finalizou Fonseca.

Postagem

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou uma foto no X em que aparece em um leito no Hospital Rio Grande, em Natal, onde foi internado às pressas depois de sentir “fortes dores abdominais” durante uma agenda no interior do Rio Grande do Norte nesta sexta-feira.

“Meu quadro está estável e sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica. A última informação que temos é de que, por enquanto, não há necessidade de uma nova cirurgia”, afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente foi hospitalizado após sentir fortes dores abdominais durante uma agenda política no interior do Rio Grande do Norte. Após um atendimento emergencial em Santa Cruz, ele foi transferido de helicóptero para Natal.

Essa viagem fazia parte do lançamento da “Rota 22”, um projeto do PL para fortalecer a presença do partido no Nordeste, com foco na articulação em defesa da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

