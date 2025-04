Notícias Bolsonaro passou por ao menos seis cirurgias desde a facada em 2018

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Bolsonaro foi atingido por uma facada em Juiz de Fora, em 2018. (Foto: Reprodução/TV Globo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã dessa sexta-feira (11), em Natal (RN) após sentir fortes dores abdominais. Caso seja necessária uma intervenção cirurgica, essa será a sexta operação de Bolsonaro por conta da facada e sua nona internação em decorrência do ataque.

O ex-presidente foi alvo de uma facada em 2018, no dia 6 de setembro em Juiz de Fora (MG), durante a sua primeira campanha à presidência. Apesar do tempo do atentado, ele continua convivendo com problemas de saúde. Além das cirurgias, ele já precisou ser internado em pelo menos 13 ocasiões.

A primeira cirurgia ocorreu logo depois da facada, em Juiz de Fora (MG), onde foi atacado. Levado às pressas a Santa Casa de Misericórdia da cidade, um ultrassom indicou a necessidade de uma cirurgia de emergência. Dois dias após o primeiro procedimento, o então candidato foi levado para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e submetido a um procedimento de desobstrução que retirou aderências de seu intestino delgado.

Após a posse, em janeiro de 2019, Bolsonaro realizou mais um procedimento para retirar a bolsa de colostomia colocada após a facada. Ele utilizava o acessório desde o atentado e precisou ficar 18 dias internado em São Paulo. Em setembro do mesmo ano, fez novo procedimento, desta vez para corrigir uma hérnia causada por uma das operações anteriores, uma consequência comum em operações no intestino.

Em janeiro de 2020, ele foi internado para a realização de exames e fez também uma vasectomia, cirurgia para homens que não desejam ter mais filhos. Essa cirurgia não foi confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto. Em setembro de 2019, o ex-presidente também retirou um cálculo renal através de uma cistolitotripsia endoscópica, procedimento pouco invasivo.

Em setembro de 2023, ele fez um procedimento de correção das alças e outro de hérnia de hiato, devido à obstrução intestinal e do refluxo gastroesofágico. No ano passado, em maio, Bolsonaro chegou a ficar internado 12 dias em São Paulo com erisipela e dores abdominais.

O ex-presidente está em viagem pela Região Nordeste, onde realizava uma turnê batizada de “Rota 22”. O médico de Bolsonaro diz acompanhar o caso à distância.

“Por enquanto não irei a Natal. Sei que ele está doente, mas ainda não sei qual será a evolução do caso. Provavelmente, ele será transferido de onde está para São Paulo e poderá ser operado”, afirmou.

Outros procedimentos

https://www.osul.com.br/bolsonaro-passou-por-pelo-menos-seis-cirurgias-desde-a-facada/

2025-04-11