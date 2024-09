Política Bolsonaro passa mal e é levado a hospital em São Paulo, mas mantém agenda na Avenida Paulista

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Segundo aliados do ex-presidente, ele tem sintomas de gripe e foi ao Hospital Albert Einstein receber medicações.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e recebeu atendimento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã deste sábado (7). Segundo aliados do ex-presidente, ele teve uma gripe na sexta-feira (6) e recebeu medicações. Apesar da condição de saúde, Bolsonaro ainda vai discursar no ato pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ocorre a partir das 14 horas na Avenida Paulista.

De acordo com os aliados, a ida ao hospital não foi motivado por uma doença grave e Bolsonaro vai ter condições de participar da manifestação.

Apoiadores começaram a se reunir desde a manhã para participar da manifestação convocada pelo ex-presidente. O mote do ato é pressionar Moraes, que foi alvo de polêmicas no mês passado. No início de agosto, foram divulgadas conversas que mostraram que ele utilizou o aparato do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fora do rito para embasar decisões contra aliados do ex-presidente. Duas semanas depois, houve uma tensão com o bilionário Elon Musk que culminou na suspensão do X (antigo Twitter).

A Avenida Paulista já está repleta de cartazes e camisas contra Moraes e o STF. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), um dos organizadores do evento, afirmou que as faixas contra o ministro estão “liberadíssimas”. Em fevereiro, no último ato convocado por Bolsonaro, os recados de apoiadores contra o magistrado foram vetados pelo ex-presidente.

Há desde cartazes improvisados com pedidos de “Fora STF”, camisas com imagens simulando o ministro preso e pedidos de anistia para os presos pelos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023, quando os prédios dos Três Poderes foram invadidos e destruídos.

A manifestação também está sendo utilizada por candidatos nas eleições municipais, inclusive os que não concorrem em São Paulo. Ambulantes vendem, por exemplo, produtos com a marca e o número de Pablo Marçal, postulante à Prefeitura de São Paulo.

