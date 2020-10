Política Bolsonaro passa por avaliação médica em São Paulo

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Bolsonaro fez cirurgia para retirar cálculo na na bexiga há 10 dias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro fez cirurgia para retirar cálculo na na bexiga há 10 dias. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro passou por avaliação médica nesta segunda-feira (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. No último dia 25, o presidente foi submetido a uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga.

Segundo o boletim médico, Bolsonaro está “assintomático e em excelentes condições clínicas”. A ultrassonografia evidenciou, de acordo com os médicos, o completo esvaziamento da bexiga e ausência de cálculos residuais. O boletim é assinado pelo cardiologista Leandro Santini Echenique, pelo urologista Leonardo Lima Borges e pelo diretor-superintendente do hospital Miguel Cendoroglo.

Na capital paulista, o presidente participa, ainda na noite desta segunda, de um culto em ação de graças pela vida do Pastor Wellington Bezerra da Costa, presidente das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil.

Supremo marca data de julgamento

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para quinta-feira (8) o julgamento do recurso no qual a AGU (Advocacia-Geral da União) pede para que seja concedido ao presidente Jair Bolsonaro o direito de prestar depoimento por escrito no inquérito sobre a suposta interferência política na PF (Polícia Federal) e o crime de denunciação caluniosa por parte do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.

No mês passado, o ministro Celso de Mello determinou que Bolsonaro preste depoimento presencial. Ele justificou a decisão afirmando que a prerrogativa de prestar o depoimento por escrito somente pode ser concedida nos casos em que o presidente da República figure como testemunha ou vítima, mas não na condição de investigado.

A AGU recorreu da decisão após a PF enviar um ofício e pedir que fossem escolhidas datas em setembro para a oitava do presidente. No recurso, foi argumentado que o Supremo deve conferir tratamento isonômico a Bolsonaro, uma vez que o ex-presidente Michel Temer foi autorizado a prestar depoimento por escrito em diferentes inquéritos do qual era alvo na Corte enquanto ocupava o cargo, em 2018.

