Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Depois de três dias internado em um hospital militar Walter Reed, o presidente Donald Trump teve alta e retornou para a Casa Branca na noite desta segunda-feira (5), conforme ele mesmo anunciou mais cedo pelo Twitter. Trump, que tem 74 anos, havia sido internado na sexta-feira (2), horas após divulgar que havia testado positivo para a Covid-19.

Trump deixou o centro médico usando terno e máscara. Ele caminhou até um automóvel preto que o levou até o helicóptero Marine One, que o levou até a Casa Branca. Ao chegar, caminhou sozinho, tirou a máscara e acenou para jornalistas do balcão da residência oficial.

O próprio Trump havia anunciado mais cedo nesta segunda, pelo Twitter, que deixaria o hospital após ser submetido a tratamento e estar se sentindo “muito melhor”.

“Estou me sentindo muito bem!”, tuitou o republicano na tarde desta segunda-feira. “Não tenha medo da Covid. Não deixe que ela domine sua vida. Desenvolvemos, sob o governo Trump, algumas drogas e conhecimentos realmente excelentes. Sinto-me melhor agora do que há 20 anos!”

Ao chegar na Casa Branca, repetiu a mesma coisa em um vídeo que publicou no Twitter, dizendo que como líder ele tinha que voltar.

Trump também disse que pretende continuar trabalhando nos próximos dias. Antes de deixar o hospital, postou no Twitter que “voltará para a campanha em breve”. O espaço onde o presidente norte-americano trabalha na Casa Branca teria sido adaptado em escritórios temporários no subsolo adjacente à suíte médica da mansão executiva, para facilitar o acompanhamento.

Como ainda não está completamente curado, Trump seguirá recebendo cuidados na residência presidencial, onde uma equipe estará disponível durante 24 horas, de acordo com seu médico, Dr. Sean Conley.

Assessores afirmaram a jornalistas que ele gostaria de participar do próximo debate presidencial contra Joe Biden, marcado para 15 de outubro. A participação, porém, só poderá ocorrer com a liberação dos médicos, e ainda não se sabe até quando Trump deverá permanecer em isolamento para não transmitir o coronavírus.

No domingo o Dr. Conley admitiu que o presidente havia tido febre alta e queda de oxigenação no dia em que foi levado ao Centro Médico. Ele recebeu oxigênio por duas vezes, na sexta e no sábado, mas se recuperou rapidamente em ambas, segundo o médico.

No retorno à Casa Branca, nesta segunda, houve quem avaliasse que o presidente estava ofegante ao subir as escadas e posar para fotos. Já no topo, ele tirou a máscara que usou para se deslocar.

No domingo, por volta das 18h20, Trump deixou o hospital em um carro, acenou para apoiadores que se aglomeravam nas ruas perto do local e retornou após meia hora à suíte presidencial.

