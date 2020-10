Mundo O presidente americano Donald Trump sabia que estava com coronavírus, mas omitiu

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Trump realizou um teste rápido e recebeu o resultado positivo, mas esperou a contraprova ficar pronta para divulgar o diagnóstico. (Foto: Tia Dufour/The White House)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Donald Trump já havia testado positivo para a covid-19 na quinta-feira (1º) passada pela tarde e não revelou o resultado enquanto esperava uma contraprova, disseram fontes próximas ao presidente ao jornal The Wall Street Journal.

Trump realizou um teste rápido na tarde de quinta e recebeu o resultado positivo antes de participar de um programa da Fox News, no qual omitiu a informação. Mas, de acordo com os protocolos da Casa Branca, ele precisava realizar outro teste, mais profundo, considerado mais confiável.

Durante o programa, ele confirmou que uma de suas assessoras mais próximas, Hope Hicks, havia testado positivo para a covid. Como o presidente havia viajado diversas vezes acompanhado da funcionária nos últimos dias, ele foi questionado durante o programa sobre a sua situação. Trump então disse que receberia o resultado do teste na noite de quinta ou na manhã de sexta-feira (2).

Segundo o Wall Street Journal, conforme pessoas próximas ao presidente foram informando que estavam com a covid-19, Trump pediu a um assessor próximo que não revelasse a informação sobre seu primeiro teste. “Não conte a ninguém.”

O presidente americano tornou público que havia se contaminado com o novo coronavírus apenas na madrugada de sexta pelo Twitter.

As especulações em torno da saúde de Trump continuaram mesmo depois de ele publicar que estava doente. No dia seguinte ao diagnóstico, à noite, o presidente foi levado de helicóptero ao hospital militar Walter Reed porque apresentou febre e fadiga.

No sábado (3), o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, afirmou que o quadro de saúde do presidente era preocupante pois ele precisou receber oxigênio suplementar antes de sair para o hospital porque sua saturação estava baixa. No mesmo dia, momentos antes, a equipe médica do presidente se negou a confirmar a informação.

No domingo (4), no entanto, os médicos disseram que Trump recebeu oxigênio suplementar duas vezes, mas se recuperava bem e poderia ter alta ainda nesta segunda (5), o que de fato ocorreu. “Eu não queria dar nenhuma informação que pudesse direcionar o curso da doença em outra direção e, ao fazer isso, pareceu que estávamos tentando esconder algo, o que não era necessariamente verdade”, afirmou o médico Sean Conley, no fim de semana.

Durante a tarde de domingo, a surpresa veio direto do presidente americano que, em meio ao tratamento, deixou o hospital por cerca de meia hora para acenar aos seus apoiadores. Trump saiu do hospital, dessa vez usando máscara, dentro de uma SUV preta. Ele sorriu e acenou aos partidários, mostraram imagens de TV.

Em seguida, retornou ao hospital militar. Minutos antes de ser visto pelas ruas, Trump postou um vídeo no Twitter agradecendo a equipe médica, dizendo que se sentia muito bem e , portanto, “faria uma visita surpresa aos seus apoiadores”.

Alta

De máscara e terno, o presidente deixou, nessa segunda, o centro médico e caminhou até um automóvel preto que o levou até o helicóptero Marine One responsável pelo seu transporte até a Casa Branca. Na entrada do hospital, um grupo de seguidores gritava: “Mais quatro anos, mais quatro anos!”. Ao chegar na Casa Branca, ele também caminhou, tirou a máscara e acenou para jornalistas do balcão da residência oficial.

Ele havia anunciado mais cedo, pelo Twitter, que deixaria o centro médico após ser submetido a um tratamento contra a covid-19 e estar se sentindo “muito melhor”. “Estou me sentindo muito bem!”, tuitou o republicano. “Não tenha medo da covid. Não deixe que ela domine sua vida. Desenvolvemos, sob o governo Trump, algumas drogas e conhecimentos realmente excelentes. Sinto-me melhor agora do que há 20 anos!”.

Ele informou que pretende continuar trabalhando nos próximos dias. Antes de deixar o hospital, postou no Twitter que “voltará para a campanha em breve”. Na Casa Branca, seu espaço de trabalho foi adaptado em escritórios temporários no subsolo adjacente à suíte médica da mansão executiva, segundo detalhou a TV CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo