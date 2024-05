Política Bolsonaro percorre cidades de São Paulo para arrecadar doações aos atingidos pelas enchentes no RS

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais convocando a população paulista a fazer doações

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que percorrerá, nos próximos dias, algumas cidades de São Paulo com o objetivo de arrecadar doações para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Ele sugeriu que sejam doados colchões, lençóis, cobertores, toalhas, roupas de frio, tênis, chinelos, enlatados, materiais de higiene pessoal e de limpeza e cestas básicas. O ex-presidente estará presente nos pontos de coleta.

A agenda inicia nesta segunda-feira (27) em uma igreja em Ribeirão Preto e prossegue por Rio Claro, Campinas, Jundiaí, São Bernardo e Guarulhos.

Na quarta-feira (29), em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, Bolsonaro participará, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do evento “SOS RS” para arrecadar donativos aos gaúchos.

