Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

A intenção, de acordo com aliados de Bolsonaro, é avaliar melhor o quadro político Foto: Alan Santos/PR A intenção, de acordo com aliados de Bolsonaro, é avaliar melhor o quadro político. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende deixar para junho o lançamento de sua chapa à reeleição ao Palácio do Planalto. Segundo relato feito por assessores do governo, o presidente teria dito que não tem pressa para fazer o anúncio oficial. A intenção, de acordo com aliados de Bolsonaro, é avaliar melhor o quadro político.

Em conversas reservadas, Bolsonaro não esconde a preferência pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para o posto de candidato a vice-presidente.

O general da reserva, inclusive, enviou no final de semana sua ficha de filiação à sigla e deve participar da cerimônia de posse do novo ministro nesta sexta-feira (1º). Segundo assessores do governo, o adiamento do lançamento teria como objetivo preservar Braga Netto, evitando que ele já se transforme em alvo de munição de adversário.

Além disso, pode permitir a Bolsonaro fazer uma mudança em seu candidato a vice-presidente caso o cenário eleitoral até junho se apresente desfavorável. Na avaliação de auxiliares palacianos, se a rejeição ao presidente não recuar, o nome da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao posto pode se mostrar mais favorável.

Além de ter apoio junto ao agronegócio, a avaliação é de que a ministra poderia diminuir a rejeição ao presidente junto ao eleitorado feminino, apontado como maior aceitação junto ao masculino pelas pesquisas eleitorais.

Para o favoritismo de Braga Netto, Bolsonaro tem relembrado o impeachment de 2016 e afirmado que não vislumbra ter em sua chapa eleitoral o que ele define como político profissional.

Além disso, o presidente tem salientado a auxiliares mais próximos que almeja um nome que não lhe faça contraponto, em referência ao atual vice-presidente Hamilton Mourão.

