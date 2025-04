Política Bolsonaro posta foto internado por complicações no intestino e descarta nova cirurgia

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo ele, os médicos diagnosticaram uma complicação no intestino delgado como causa do mal-estar Foto: Reprodução Segundo ele, os médicos diagnosticaram uma complicação no intestino delgado como causa do mal-estar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais uma foto em que aparece internado no Hospital Rio Grande, em Natal (RN), e afirmou que precisou ser hospitalizado após sentir fortes dores abdominais durante compromissos no interior do Estado.

Bolsonaro informou que seu quadro está estável, que não há febre e que, até o momento, não será necessária nova cirurgia. Segundo ele, os médicos diagnosticaram uma complicação no intestino delgado como causa do mal-estar.

“Consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018”, escreveu, em referência à facada que sofreu durante a campanha eleitoral daquele ano.

Ele agradeceu à equipe médica, à Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que fez o transporte de Santa Cruz até Natal, e às orações e mensagens de apoio que recebeu.

“Momentos assim nos lembram da fragilidade da carne e da fortaleza que vem da fé, da família e daqueles que permanecem ao nosso lado, mesmo à distância”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro passou mal mais cedo e foi atendido às pressas. O ex-presidente relatou fortes dores abdominais na cidade de Tangará, a 98 km de Natal, e foi levado de carro para atendimento no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, na cidade vizinha, Santa Cruz, onde foi estabilizado.

Após o primeiro atendimento, o ex-presidente seguiu em uma ambulância até o estádio municipal de Santa Cruz, para embarcar em um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do RN e ser transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal.

O ex-presidente pousou no Hospital Walfredo Gurgel (única unidade de saúde com heliporto no estado) às 10h54 e foi levado de ambulância ao Hospital Rio Grande. Ele chegou à unidade às 11h10.

Bolsonaro participava de um evento do seu partido, o PL, e iria cruzar o Estado de Leste a Oeste, em uma série de visitas a municípios e obras do governo federal que receberam recursos durante o seu mandato. O evento foi cancelado.

Ele foi medicado com anti-inflamatório e remédio para redução de gases pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto.

“Chegamos aqui 1h30 da manhã. Ele passou a noite toda sem dormir. Às 5 horas ele me chamou no quarto. Eu peguei o telefone e liguei pro doutor Macedo. O doutor Macedo pediu para eu auscutar se ele estava com gases. Eu passei pro doutor Macedo o que ele me perguntou e pediu para eu aplicar o medicamento nele”, disse o ex-ministro.

O ex-presidente foi medicado com um anti-inflamatório que é usado para tratamento de colite ulcerativa ativa leve a moderada. Uma doença inflamatória intestinal que provoca feridas no intestino grosso e reto. Ele também tomou medicamento para redução de gases. As informações são do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-posta-foto-internado-por-complicacoes-no-intestino-e-descarta-nova-cirurgia/

Bolsonaro posta foto internado por complicações no intestino e descarta nova cirurgia

2025-04-11