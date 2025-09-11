Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política “Bolsonaro praticou os crimes imputados a ele na condição de líder da organização criminosa”, sustenta a ministra Carmén Lúcia durante o seu voto

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

A ministra afirmou que a investigação reuniu provas suficientes para comprovar a tentativa de ruptura institucional.

Foto: Victor Piemonte/STF
A ministra afirmou que a investigação reuniu provas suficientes para comprovar a tentativa de ruptura institucional. (Foto: Victor Piemonte/STF)

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete réus da trama golpista por organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, o que forma maioria para a punição dos réus por esses crimes.

“Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes imputados a ele na condição de líder da organização criminosa”, disse Cármen.

“Houve cooptação de comandos (das Forças Armadas) para a instituição de medidas antidemocráticas, ficou devidamente demonstrado isso.

A ministra afirmou que a investigação reuniu provas suficientes para comprovar a tentativa de ruptura institucional:

“A Procuradoria fez prova cabal de que grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras-chaves do governo, das Forças Armadas e órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais Poderes Constitucionais constitucionais, especialmente o Judiciário”, continuou.

Segundo a ministra, Bolsonaro foi o “causador” de toda a trama:

“Diferente do alegado, ele não foi tragado para o cenário das insurgências. Ele é o causador, o líder da organização que promovia toda, que se movia de todas as formas com articulação alinhada para que se chegasse ao que se chegasse ao objetivo da manutenção ou ou tomada do poder”, elencou.

“Há um acervo enorme de provas a indicar os planos de tomada do poder pela ruptura institucional ou pela permanência forçada. Não ficou no mundo das ideias”, afirmou Cármen.

Lista de réus

– Jair Bolsonaro;
– Braga Netto;
– Anderson Torres;
– Augusto Heleno;
– Alexandre Ramagem;
– Almir Garnier;
– Paulo Sérgio Nogueira;
– Mauro Cid.

A ministra afirmou que os atos de 8 de janeiro não foram “banais” e votou para rejeitar as preliminares de suspeição do ministro Alexandre de Moraes, cerceamento do direito de defesa e falta de atribuição da Corte para julgar a ação e de nulidade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, formando maioria nesses tópicos.

“O núcleo da acusação feita nesta ação diz sobre a tentativa de golpe de Estado e a tentativa de abolição do estado democrático de direito.Os fatos que são descritos desde a denúncia não foram negados na sua essência”, disse Cármen, acrescentando em seguida.

“Não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo, que se insinua insidioso, destilando o seu veneno, a contaminar a liberdade e direitos humanos”.

Mais antiga ministra da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia foi a quarta a votar, após a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, que levou o placar a 2 a 1 a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Bolsonaro pode ser preso imediatamente? Entenda os próximos passos após maioria por condenação no Supremo
Após Fux votar pela absolvição de Bolsonaro, Alexandre de Moraes mostra vídeo de Bolsonaro com ataque ao ministro
https://www.osul.com.br/bolsonaro-praticou-os-crimes-imputados-a-ele-na-condicao-de-lider-da-organizacao-criminosa-sustenta-a-ministra-carmen-lucia-durante-o-seu-voto/ “Bolsonaro praticou os crimes imputados a ele na condição de líder da organização criminosa”, sustenta a ministra Carmén Lúcia durante o seu voto 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Vasco elimina o Botafogo nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil
Política Líder do PL participa de vigília após condenação de Bolsonaro
Política Superior Tribunal Militar vai julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados
Política Após condenação de Bolsonaro, Flávio diz que o “jogo ainda não acabou”
Brasil Aposta única leva prêmio de R$ 53,9 milhões na Mega-Sena
Política Primeira Turma do Supremo fixa pena de 21 anos para o general Augusto Heleno
Política Supremo condena o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão
Política Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem é condenado a 16 anos de prisão e perda do mandato de deputado federal
Política Trama golpista: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid é condenado a 2 anos de prisão em regime aberto pela Primeira Turma do Supremo
Política Supremo vota pela condenação do ex-comandante da Marinha Almir Garnier a 24 anos de prisão
Pode te interessar

Política Líder do PL participa de vigília após condenação de Bolsonaro

Notícias “Coisa de quem está inseguro”: ministros comentam pedido de Luiz Fux para não ser interrompido no Supremo

Notícias Voto do ministro do Supremo Luiz Fux deixa a esquerda indignada e a direita perplexa

Política Superior Tribunal Militar vai julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados