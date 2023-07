Política Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal sobre suposto plano de golpe de Estado revelado por senador

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Marcos do Val acusa Bolsonaro (foto) e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião para propor ao senador a participação no suposto golpe Foto: Reprodução/Youtube Marcos do Val acusa Bolsonaro (foto) e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião para propor ao senador a participação no suposto golpe. (Foto: Reprodução/Youtube) Foto: Reprodução/Youtube

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta depoimento à PF (Polícia Federal), na tarde desta quarta-feira (12), no inquérito que apura um suposto plano de golpe de Estado, denunciado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES).

A PF investiga o envolvimento de Bolsonaro na suposta trama revelada pelo senador em fevereiro. Do Val acusou o ex-presidente e o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) de organizarem uma reunião, quando Bolsonaro ainda estava no poder, para propor ao senador a participação no suposto golpe.

Segundo Do Val, o plano envolvia a tentativa de gravar uma conversa do senador com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes a fim de obter provas que pudessem levar à anulação do resultado das eleições presidenciais de 2022. No pleito, Bolsonaro foi derrotado por Lula (PT) no segundo turno.

Desde fevereiro, Do Val apresentou diversas versões a respeito da reunião. Em um primeiro momento, ele indicou que Bolsonaro havia colocado o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) à disposição para a entrega de escutas. Pouco tempo depois, ele atribuiu a fala a Silveira.

O senador também disse que Bolsonaro indicou concordar com a ideia. Em outro momento, retirou a informação. “Bolsonaro [só] ouviu tudo e ficou calado”, afirmou, acrescentando, porém, que o ex-presidente não rejeitou as ideias de Silveira.

Ao ser ouvido pela PF no inquérito, em fevereiro, Do Val declarou, no entanto, que o ex-presidente não teria mostrado contrariedade ao suposto plano golpista.

Em entrevista em junho, o senador afirmou que apresentou somente uma versão sobre o encontro. Ele disse que a versão dada à PF é “verdadeira e com detalhes”. A declaração ocorreu horas após ele ter sido alvo de uma operação da PF que investiga a obstrução de investigações sobre os atos extremistas de 8 de janeiro. Endereços ligados ao senador foram alvo de busca e apreensão em Brasília e no Espírito Santo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-presta-depoimento-a-policia-federal-sobre-suposto-plano-de-golpe-de-estado-revelado-por-senador/

Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal sobre suposto plano de golpe de Estado revelado por senador

2023-07-12