O presidente Jair Bolsonaro prorrogou até julho o uso de tropas das Forças Armadas para combater focos de incêndio e desmatamento ilegal na chamada Amazônia Legal, que engloba os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.

A determinação se aplica à faixa de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas federais nos estados, mas a atuação das tropas também poderá se estender a áreas estaduais se houver pedido dos governos. O decreto foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União publicado no final da noite desta quarta-feira (10).

Aumento no desmatamento

A área desmatada na Amazônia foi de 10.129 km² entre agosto de 2018 e julho de 2019, de acordo com números oficiais do governo federal divulgados na última terça-feira (09) pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Trata-se de um aumento de 34,4% em relação ao período anterior (agosto de 2017 a julho de 2018), que registrou 7.536 km² de área desmatada. É a maior área desde 2008, quando o Prodes apontou 12.911 km² desmatados.

Em novembro do ano passado, o Inpe havia divulgado que a área estimada de desmatamento entre agosto de 2018 e julho de 2019 foi sido de 9.762 km². Os números foram revisados em uma edição consolidada do relatório do Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite) e chegaram a um valor 3,76% superior ao divulgado anteriormente.

O Prodes é considerado o mais preciso para medir as taxas anuais. Ele é diferente do Sistema de Deter (Detecção de Desmatamento em Tempo Real), que mostra os alertas mensais e já sinalizava tendência de aumento.

