Porto Alegre Saiba quais serviços vão funcionar no feriado de Corpus Christi em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os supermercados devem funcionar no feriado, conforme acordo coletivo de trabalho do gênero alimentício disponível no site da Sindigêneros Foto: EBC Os supermercados devem funcionar no feriado, conforme acordo coletivo de trabalho do gênero alimentício disponível no site da Sindigêneros. (Foto: EBC) Foto: EBC

O feriado de Corpus Christi causará alterações nos horários de alguns serviços de Porto Alegre nesta quinta-feira (11). O comércio poderá abrir normalmente por conta de um acordo feito entre o Sindilojas Porto Alegre (Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre) e o Sindec POA (Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre). Os supermercados também vão abrir normalmente. Já a Trensurb e os ônibus irão operar com tabela de domingos e feriados.

Os bancos, agências dos Correios e da FGTAS/Sine estarão fechados, assim como as unidades de saúde. Os pronto-atendimentos — Cruzeiro do Sul, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e de Saúde Mental — e a Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte Moacyr Scliar funcionarão 24 horas. Além disso, o HPS (Hospital de Pronto Socorro) e o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas também permanecerão abertos 24 horas para atender a população.

Bancos

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias estarão fechadas na quinta-feira (11). As contas de consumo que vencem nesta data podem ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo de multas ou juros. Os clientes também podem usar os canais alternativos como internet banking e mobile banking.

As lojas da Capital estarão abertas normalmente, graças à um acordo entre o Sindilojas Porto Alegre e o Sindec POA. Com isso, é esperado que os estabelecimentos possam recuperar parte do prejuízo que tiveram com as portas fechadas durante a pandemia.

O novo acordo estipula que os empregados que trabalharem no Corpus Christi receberão R$ 46,21 pelo feriado, refeição ou vale. Além disso, terão direito a uma folga extra.

Correios

Os Correios informaram que as agências do Rio Grande do Sul estarão fechadas, exceto na cidade de Parobé. No dia 11, a Central de Atendimento dos Correios também não funcionará. Os clientes poderão obter informações sobre produtos e serviços ou registrar manifestações na página dos Correios: www.correios.com.br. Na sexta-feira (12) as agências do Estado abrirão normalmente.

Limpeza urbana

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) trabalhará normalmente com todas as coletas: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h. O órgão atende através do número 156.

Supermercados

Os supermercados devem funcionar no feriado, conforme acordo coletivo de trabalho do gênero alimentício disponível no site da Sindigêneros.

Luz

A CEEE segue atendendo emergências normalmente no feriado. As agências e postos de atendimento, por sua vez, estão fechados desde março devido à pandemia. Os clientes podem fazer solicitações através do site da empresa, pelo telefone telefone 0800-721-2333 ou, em caso de falta de luz, por torpedo (enviando a palavra LUZ e o número da UC para 27307).

Saúde

Os pronto-atendimentos e hospitais do município — Hospital de Pronto Socorro e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – permanecerão abertos 24 horas. As unidades de saúde estarão fechadas, retomando normalmente o atendimento na sexta-feira a partir das 7h. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pode ser acionado pelo telefone 192.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre