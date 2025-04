Política Bolsonaro publica vídeo na UTI; boletim diz que ele permanece estável e sem dor

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Equipe médica também afirma que não há ainda previsão de alta e visitas continuam restritas. (Foto: Reprodução/Instagram)

O quadro médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua estável e sem intercorrências, de acordo com o boletim médico divulgado na manhã dessa terça-feira (15) pelo Hospital DF Star, onde ele permanece internado. Segundo a equipe médica, Bolsonaro segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento pós-operatório, após ter passado por uma cirurgia de grande porte.

“Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Tem previsão de fisioterapias motora (com deambulação) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, informou o boletim médico assinado pelos profissionais responsáveis por sua recuperação.

A equipe médica já havia adiantado, na última segunda-feira (14), que o pós-operatório seria delicado e prolongado, tendo em vista as condições clínicas do ex-presidente. As complicações são associadas às sequelas da facada que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora (MG), quando ainda era candidato à Presidência da República. Desde então, ele já passou por diversas cirurgias, e esta última foi considerada uma das mais complexas.

Antes da divulgação do boletim médico, Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para agradecer o apoio que vem recebendo de familiares, amigos e apoiadores. “Vamos superar mais esse desafio, um dia de cada vez. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão e pelas orações. Um forte abraço a todos”, escreveu, acompanhado de uma foto na cama da UTI, em que aparece deitado e conectado a equipamentos hospitalares.

Ele também comentou sobre o processo de recuperação em outro post: “Os médicos explicaram que as primeiras 48 horas após a cirurgia são fundamentais para avaliar nossa recuperação. Esse é o período em que os órgãos que foram manipulados durante o procedimento de mais de 12 horas começam a desinflamar, permitindo observar os primeiros sinais de uma real situação”.

Posteriormente, Bolsonaro publicou um vídeo caminhando lentamente pelo corredor do hospital, com ajuda de profissionais de saúde, como parte da fisioterapia motora indicada pelos médicos.

A cirurgia, realizada no domingo (13), durou cerca de 12 horas. Foi uma “laparotomia exploradora” com o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. O ex-presidente começou a sentir-se mal na sexta-feira (11), durante um evento político no interior do Rio Grande do Norte, e precisou ser atendido pelo Samu, sendo transferido para Brasília no sábado (12), onde foi operado. (Com informações do jornal Valor Econômico)

