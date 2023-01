Política Bolsonaro rebate Lula sobre suposto descaso com indígenas: “Farsa da esquerda”

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Ex-presidente disse que os cuidados com a saúde indígena foram uma das prioridades do seu governo Foto: Marcos Corrêa/PR Ex-presidente disse que os cuidados com a saúde indígena foram uma das prioridades do seu governo. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

Jair Bolsonaro (PL) rebateu as declarações de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o suposto descaso com os indígenas durante o governo do ex-presidente. Em seu canal no Telegram, no domingo (22), Bolsonaro disse que as críticas são uma “farsa da esquerda”.

“Contra mais uma farsa da esquerda, a verdade: os cuidados com a saúde indígena são uma das prioridades do governo federal. De 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, conforme dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS, o SasiSUS”, disse o ex-presidente.

No sábado (21), Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, visitaram o território Yanomami, em Roraima, e decretaram emergência em saúde na região, onde há diversas crianças com desnutrição severa e pessoas com problemas de saúde.

Após a visita, Lula criticou a gestão de Bolsonaro em relação aos povos indígenas: “Se ao invés de fazer tanta motociata tivesse vergonha e viesse aqui, quem sabe esse povo não estivesse abandonado como está”.

“Mais do que uma crise humanitária, o que vi em Roraima foi um genocídio. Um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro”, declarou o petista.

