Ex-presidente dos Correios durante parte do governo de Jair Bolsonaro (PL), o general Juarez Cunha afirmou que o Exército é uma “instituição de Estado, não partidária” e que a Constituição é o seu “guia”.

As declarações foram dadas no domingo (22), um dia após o presidente Lula demitir o general Júlio César de Arruda do comando do Exército. Para o cargo, foi nomeado o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.