Porto Alegre Sine de Porto Alegre tem mais de 1.700 vagas de emprego disponíveis nesta semana

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

O destaque é o setor de construção civil, com 155 oportunidades para pedreiro e 53 para pintor de obras Foto: Alex Rocha/PMPA O destaque é o setor de construção civil, com 155 oportunidades para pedreiro e 53 para pintor de obras. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.774 vagas de emprego disponíveis nesta semana. O destaque é o setor de construção civil, com 155 oportunidades para pedreiro e 53 para pintor de obras.

Na área de serviços, há 104 vagas para consultor de vendas, 65 para motorista carreteiro e 53 para vendedor interno. Para pessoas com deficiência, destacam-se 140 oportunidades para operador de vendas em lojas, entre outras.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com a Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito na Google Play.

Entrevistas

Nesta terça-feira (24), a partir das 9h, serão realizadas entrevistas de emprego para quatro postos de trabalho. A empresa contratante estará no Sine para agilizar o processo e evitar mais um deslocamento dos candidatos. A seleção será para os cargos de motofretista (5 vagas), leiturista (8 vagas), cobrador externo (5 vagas) e auxiliar administrativo (3 vagas). Para todas as vagas é preciso ter Ensino Médio completo.

Dia da Visibilidade Trans

No dia 30 deste mês, o Sine, em parceria com a Coordenação de Direitos de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria de Desenvolvimento Social, promove uma ação pela empregabilidade de pessoas transsexuais e transgênero. O evento terá vagas exclusivas, palestras e orientações na unidade do Sine a partir das 8h.

Vagas para pessoas com deficiência:

Atendente de lojas e mercados – 40

Auxiliar de almoxarifado – 12

Operador de vendas (lojas) – 140

Vagas para estágio e Jovem Aprendiz:

Auxiliar administrativo (estágio) – 4

Auxiliar de arquitetura (estágio) – 1

Auxiliar de logística (Jovem Aprendiz) – 6

Engenheiro civil (estágio) – 3

Vagas gerais da semana:

Açougueiro – 5

Administrador de marketing – 1

Agenciador de publicidade – 2

Agente administrativo – 1

Agente de coleta (censo e pesquisas amostrais) – 5

Agente de pesquisa – 4

Ajudante de açougueiro (comércio) – 5

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 8

Ajudante de cozinha – 10

Ajudante de eletricista – 4

Ajudante de motorista – 3

Ajudante de serralheiro – 3

Ajustador de fôrmas (concreto) – 11

Almoxarife – 1

Analista ambiental – 1

Analista contábil – 1

Analista de integridade (compliance) – 1

Analista de logistica – 1

Analista de marketing – 4

Analista de recursos humanos – 2

Apontador de obras – 2

Armador de estrutura de concreto – 28

Armador de ferros – 15

Assistente administrativo – 2

Assistente de contadoria fiscal – 1

Assistente de engenharia (construção civil) – 1

Assistente de logística de transporte – 1

Assistente de vendas – 2

Atendente de balcão de café – 1

Atendente de bar – 3

Atendente de buffet – 1

Atendente de lanchonete – 25

Atendente de lojas – 6

Atendente de lojas e mercados – 1

Atendente de padaria – 3

Atendente de pedágio – 1

Atendente de telemarketing – 2

Auxiliar administrativo – 7

Auxiliar contábil – 2

Auxiliar de almoxarifado – 2

Auxiliar de confeitaria – 3

Auxiliar de confeiteiro – 1

Auxiliar de cozinha – 17

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de estoque – 2

Auxiliar de expedição – 11

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes – 4

Auxiliar de limpeza – 37

Auxiliar de linha de produção – 26

Auxiliar de logistica – 4

Auxiliar de manutenção de edifícios – 3

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 2

Auxiliar de manutenção predial – 8

Auxiliar de mecânico de autos – 3

Auxiliar de pedreiro – 35

Auxiliar de pessoal – 2

Auxiliar de serigrafia – 1

Auxiliar financeiro – 4

Auxiliar nos serviços de alimentação – 3

Auxiliar técnico de montagem – 1

Auxiliar técnico de refrigeração – 6

Auxiliar técnico eletrônico – 1

Balconista – 2

Balconista de lanchonete – 1

Bikeboy – 2

Bombeiro hidráulico – 6

Borracheiro auxiliar – 1

Cabista – 1

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes – 1

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 8

Caldeireiro montador – 1

Camareira de hotel – 1

Carpinteiro – 55

Carpinteiro de obras – 7

Caseiro – 2

Ceramista – 2

Chanfrador de calçados – 5

Chapeador – 1

Chapista de lanchonete – 2

Chapista de veículos – 1

Chefe de serviço de limpeza – 10

Churrasqueiro – 2

Cobrador externo – 10

Coletor de lixo – 10

Conferente de carga e descarga – 4

Conferente de logística – 2

Consultor de vendas – 104

Consultor imobiliário – 5

Coordenador de restaurante – 1

Copeiro – 3

Corretor de imóveis – 1

Cortador, a balancim – 2

Costureira em geral – 9

Cozinheiro de restaurante – 4

Cozinheiro geral – 17

Cuidador de idosos – 1

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 2

Doceiro (exclusive no comércio ambulante) – 1

Eletricista – 22

Eletricista auxiliar – 1

Eletricista de instalações – 4

Eletricista de planejamento de instalações elétricas 1

Eletrotécnico – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 5

Empregado doméstico arrumador – 1

Encanador – 26

Encarregado de obras – 1

Encarregado de pintura (tratamento de superfícies) – 2

Encarregado de segurança – 5

Encarregado de tráfego – 1

Encarregado eletromecânico de instalações – 1

Enfermeiro – 1

Engenheiro civil – 1

Entrevistador de pesquisa em profundidade – 2

Esteticista – 5

Estoquista – 1

Ferreiro – 10

Ferreiro armador na construção civil – 5

Fiel de depósito – 10

Fiscal de loja – 1

Fotógrafo – 1

Frentista – 1

Garçom – 11

Gerente de frota – 1

Gesseiro – 10

Gesseiro de revestimento – 1

Inspetor de manutenção – 1

Instalador de película solar (insulfilm) – 2

Instalador hidráulico – 6

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 22

Instalador-reparador de rede elétrica – 2

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 3

Jardineiro – 5

Lavador de veículos – 4

Leiturista – 5

Maçariqueiro – 1

Manobrista – 1

Marceneiro – 6

Mecânico – 1

Mecânico de auto em geral – 1

Mecânico de automóvel – 7

Mecânico de empilhadeira – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 11

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas – 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de motocicletas – 2

Mecânico eletricista de automóveis – 1

Merendeiro – 1

Mestre eletricista de manutenção – 5

Montador – 6

Montador de caldeira – 1

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de estruturas metálicas – 13

Montador de máquinas (montagem em série) – 10

Montador de móveis de madeira – 1

Montador soldador – 1

Motofretista – 5

Motorista carreteiro – 65

Motorista de automóveis – 1

Motorista de caminhão – 21

Motorista de perua – 1

Motorista entregador – 2

Nutricionista – 2

Oficial de manutenção civil – 4

Oficial de manutenção predial – 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 20

Operador de atendimento receptivo (telemarketing) – 1

Operador de bambury – 2

Operador de caixa – 11

Operador de caixa lotérico – 2

Operador de caldeira – 1

Operador de carregadeira – 3

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 9

Operador de empilhadeira – 5

Operador de instalação de ar-condicionado – 2

Operador de máquina rodoviária – 2

Operador de movimentação e armazenamento de carga – 11

Operador de negócios – 9

Operador de oxicorte – 1

Operador de prensa – 2

Operador de retro-escavadeira – 3

Operador de suporte técnico (telemarketing) – 1

Operador de telemarketing ativo – 5

Operador eletromecânico – 1

Orientador de tráfego para estacionamento – 6

Panificador – 3

Passadeira de peças confeccionadas – 1

Pedreiro – 155

Pintor de alvenaria – 3

Pintor de estruturas metálicas – 2

Pintor de obras – 53

Pizzaiolo – 1

Polidor de veículos – 1

Porteiro – 3

Professor de creche – 1

Projetista de ferramentas – 1

Radioperador – 1

Recepcionista atendente – 12

Recepcionista de hotel – 1

Recepcionista, em geral – 3

Recuperador de crédito – 20

Repositor – em supermercados – 2

Repositor de mercadorias – 7

Serralheiro – 14

Servente de limpeza – 1

Servente de obras – 44

Soldador – 23

Supervisor comercial – 1

Supervisor de logística – 1

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de manutenção elétrica – 1

Técnico de planejamento de obras – 2

Técnico de rede (telecomunicações) – 3

Técnico de refrigeração (instalação) – 2

Técnico de vendas – 2

Técnico eletricista – 2

Técnico em eletromecânica – 4

Técnico em farmácia – 1

Técnico em nutrição e dietética – 1

Técnico em segurança do trabalho – 14

Técnico mecânico – 1

Topógrafo – 1

Torneiro cnc – 1

Torneiro mecânico – 2

Varredor de rua – 15

Vendedor de comércio varejista – 1

Vendedor de serviços – 2

Vendedor interno – 53

Vigia – 6

Zelador – 1

Zelador de edifício – 1

