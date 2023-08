Política Bolsonaro recebe alta e deixa hospital após exames preparatórios para três cirurgias

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ex-presidente já fez cinco cirurgias desde que sofreu uma facada em Juiz de Fora, durante a campanha presidencial de 2018. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil O ex-presidente já fez cinco cirurgias desde que sofreu uma facada em Juiz de Fora, durante a campanha presidencial de 2018. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta, na tarde desta quinta-feira (24), após fazer exames no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele foi internado na quarta-feira para os procedimentos que são preparatórios para três cirurgias que deve fazer em setembro. Ele deixou o hospital de carro, pouco depois das 15h, e não falou com a imprensa, no dia em que o filho Jair Renan é alvo da Polícia Federal.

Com a alta, segundo o assessor Fábio Wajngarten, Bolsonaro viajará para Brasília para passar a noite em casa. No dia seguinte, pretende viajar para Barretos, no interior de São Paulo, onde será homenageado pela Câmara Municipal da cidade com um título de cidadão honorário na tradicional festa do peão, que movimenta o município. A homenagem será entregue nesta sexta-feira (25).

O ex-presidente já fez cinco cirurgias desde que sofreu uma facada em Juiz de Fora, durante a campanha presidencial de 2018. A última se deu nos Estados Unidos, em janeiro. No dia 9 daquele mês, um dia após os atos de invasão e depredação das sedes dos Três Poderes por seus apoiadores, em Brasília, ele sentiu dores abdominais e precisou tratar de uma aderência em uma hérnia incisional.

Antes, ele já havia operado em São Paulo, em setembro de 2019, quando o atentado completou um ano. As outras três cirurgias foram realizadas nos dias posteriores ao atentado, na Santa Casa de Juiz de Fora e depois no Hospital Israelita Albert Einstein.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-recebe-alta-e-deixa-hospital-apos-exames-preparatorios-para-tres-cirurgias/

Bolsonaro recebe alta e deixa hospital após exames preparatórios para três cirurgias

2023-08-24