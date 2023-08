Polícia Polícia Rodoviária Federal prende traficante com quase 11 quilos de cocaína em Montenegro

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

O traficante, natural de Porto Alegre, foi preso e encaminhado para a polícia judiciária em Montenegro, com a droga e o carro apreendidos. Foto: Divulgação/PRF O traficante, natural de Porto Alegre, foi preso e encaminhado para a polícia judiciária em Montenegro, com a droga e o carro apreendidos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã desta quinta-feira (24), um homem que transportava quase onze quilos de cocaína escondida dentro do painel de um carro. A ação ocorreu na BR 386 em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Em operação de combate ao crime, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Gol com placas de Santa Cruz do Sul.

Na identificação documental, os agentes descobriram que o condutor, de 19 anos, já tinha passagem policial por tráfico de drogas, e realizaram uma vistoria minuciosa no automóvel. Durante o trabalho foram encontrados diversos tabletes de cocaína dentro do painel do carro totalizando 10,8kg.

Aos policiais o jovem disse que estava vindo de Capão da Canoa com destino a Santa Cruz do Sul, local onde entregaria a droga. Estima-se que o valor do prejuízo ao crime organizado com essa quantidade de droga apreendida chegue a mais de R$ 1 milhão.

O traficante, natural de Porto Alegre, foi preso e encaminhado para a polícia judiciária em Montenegro, com a droga e o carro apreendidos.

2023-08-24