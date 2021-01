Política Bolsonaro recebe convite para assistir à abertura de Tóquio 2020

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Presidente (E) recebeu a visita de ministro japonês Foto: Marcos Corrêa/PR Presidente (E) recebeu a visita de ministro japonês. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta sexta-feira (08), do ministro de Negócios Estrangeiros do Japão, Motegi Toshimitsu, o convite para assistir à abertura das Olimpíadas de Tóquio. Bolsonaro fez o anúncio do convite em sua conta no Twitter.

“Encontro com Motegi Toshimitsu, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, nosso parceiro mais tradicional na Ásia com fortes laços culturais”, disse Bolsonaro. “Fui convidado para a abertura das Olimpíadas de Tóquio em julho”.

Os Jogos Olímpicos deveriam ter sido realizados em 2020, mas, em razão da pandemia do novo coronavírus, para este ano e os tem previsão para ocorrerem de 23 de julho a 8 de agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política