Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Jair Bolsonaro segue inelegível até 2030. No mês passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ele e mais outras 33 pessoas no inquérito do golpe.(Foto: Reprodução)

Ex-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) visitou o ex-presidente ontem, 4, para conversar sobre as eleições de 2026. O encontro ocorreu em Angra dos Reis (RJ), e também contou com a presença do ex-ministro das Comunicações de Bolsonaro, Fábio Faria, e do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

“Vamos que vamos, presidente, vamos voltar”, disse Nogueira no vídeo publicado em suas redes sociais, no qual ele mostra Bolsonaro, Derrite e Faria. Na legenda, o senador escreveu ainda: “Uma visita de carnaval com olhar em 2026″.

Jair Bolsonaro segue inelegível até 2030. No mês passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ele e mais outras 33 pessoas no inquérito do golpe. Segundo o documento apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-mandatário articulou para dar um golpe de Estado. O ex-presidente tem até esta quinta-feira para apresentar sua defesa à Corte.

‘O governo está sem rumo e sem chão’, afirma Ciro Nogueira

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) usou suas redes sociais para criticar a eventual possibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidar o deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) para assumir um ministério.

O presidente do Progressistas afirmou em uma postagem no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira (5), que a escolha comprovaria que o governo Lula “está sem rumo e sem chão”. O senador ainda se referiu a Boulos como “líder do movimento invasor”.

A possível troca na Esplanada também foi criticada pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO). Em publicação, o congressista do PL disse que Lula criaria um “Ministério dos Vagabundos Terroristas”. Boulos rebateu, mencionando um caso judicial envolvendo Gayer: “Não, esse ministério seria para gente bêbada que mata alguém atropelado como você, deputado!”

Em 2015, o Ministério Público de Goiás denunciou Gayer por provocar um acidente de trânsito sob efeito de álcool. O deputado também se envolveu em um acidente em 2000, no qual duas pessoas morreram e uma 3ª ficou paraplégica. Em 2023, a deputada Silvye Alves (União Brasil-GO) resgatou o caso, e Gayer respondeu em um vídeo, declarando que não estava embriagado e que o acidente foi causado por condições adversas da via. As informações são dos portais Poder 360 e Diário do Poder.

