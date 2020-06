Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na quinta-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro fez um pedido à população: que entrem em hospitais públicos e/ou de campanha e filmem leitos destinados à Covid-19, para saber se estão vazios, ou não. A “invasão” recomendada por Bolsonaro é para que imagens sejam produzidas e repassadas em seguida como “provas” à Polícia Federal (PF).

Bolsonaro disse que todas as imagens que são enviadas como “denúncias” para as suas redes sociais são analisadas e enviadas para a Polícia Federal ou para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A recomendação dada pelo presidente é que a população “arranje um jeito de entrar e filmar” hospitais públicos.

“Tem hospitais de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente vem fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados, ou não. Se os gastos são compatíveis, ou não. Isso nos ajuda. Tudo o que chega para mim nas mídias sociais, fazemos um filtro e encaminho para a Polícia Federal ou para a Abin, e lá eles veem o que fazem com os dados. Não posso prevaricar. O que chega ao meu conhecimento, passo para frente para diligência deles para análise e processo investigatório, ou não”, afirmou.

Bolsonaro também afirmou que alguns governadores estão tendo um “ganho político” com mortes relacionadas à Covid-19. Para o presidente, gestores estão atribuindo óbitos por outros motivos como coronavírus para “culpar o governo federal”.

“São dezenas de casos que chegam por dia nesse sentido. Não sei o que acontece, o que querem ganhar com isso. Tem um ganho político dos caras, só pode ser isso. Aproveitando que as pessoas falecem para ter um ganho político e para culpar o governo federal. Não tem como impedir essa doença, o óbito. O que acontece, na verdade? Quem contrai o vírus, se tem comorbidades ou idade avançada, são pessoas mais fracas, a possibilidade de entrar em óbito é grande”, disse.

O Brasil superou a marca das 41 mil mortes, e nesta sexta-feira (12), se tornou o segundo país do mundo no número de mortes causadas pelo coronavírus. Com 41.828 óbitos no total, o País ultrapassou o Reino Unido e está atrás apenas dos Estados Unidos neste triste ranking.