Política Bolsonaro relembra esfaqueamento em Juiz de Fora após dois anos

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Em publicação, o presidente agradeceu aos profissionais da área de saúde envolvidos no seu tratamento Foto: Isac Nóbrega/PR Em publicação, o presidente agradeceu aos profissionais da área de saúde envolvidos no seu tratamento. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois anos após ter sido esfaqueado durante um evento de campanha, em Juiz de Fora (MG), o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais, neste domingo (06), para relembrar o caso. Em publicação, o presidente agradeceu aos profissionais da área de saúde envolvidos no seu tratamento.

“Obrigado aos que oraram e ao Brasil por continuar livre e sendo a terra mais maravilhosa do mundo”, escreveu o presidente. A postagem veio acompanhada de um vídeo do momento em que o presidente foi esfaqueado. Em 6 de setembro de 2018, Bolsonaro participava de um ato de campanha em Minas Gerais quando foi atingido por uma facada na barriga. Adélio Bispo de Oliveira foi apontado como o responsável e preso em flagrante.

O caso, entretanto, abriu uma grande polêmica diante da pressão de Bolsonaro por encontrar um suposto mandante para o ato. Nas investigações, a Justiça concluiu que Oliveira agiu sozinho e apontou que o agressor sofre de Transtorno Delirante Permanente e que, por isso, seria inimputável. Ele hoje está recolhido em um manicômio judiciário. O tema “#QuemMandouMatarBolsonaro” aparecia, na manhã de domingo, como terceiro assunto mais comentado no Twitter do Brasil.

Há uma terceira investigação da Polícia Federal que tenta encontrar quem estaria arcando com os custos dos advogados que defendem Oliveira. Tentaram, inclusive, quebrar o sigilo bancário do advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior, que então era um dos defensores do agressor.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) impediu que o sigilo fosse quebrado, uma vez que representaria violação do estatuto da advocacia, que garante o livre exercício da profissão e o sigilo de informações trocadas entre cliente e defensor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política