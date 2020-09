Rio Grande do Sul Fepam emite licença para a instalação da primeira usina de etanol a partir da batata-doce no RS

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

A usina será construída em uma área de três hectares no município de Carazinho Foto: Divulgação/Fepam A usina será construída em uma área de três hectares no município de Carazinho. (Foto: Divulgação/Fepam) Foto: Divulgação/Fepam

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) emitiu na sexta-feira (04) a licença prévia e de instalação unificadas da primeira usina de etanol no Rio Grande do Sul que utilizará batata-doce como matéria-prima em vez de cana-de-açúcar.

Para a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, “empreendimentos como esse são de extrema importância, principalmente em um Estado agrícola como o Rio Grande do Sul, porque possibilitam a variação de matéria-prima e ajudam a manter a sustentabilidade econômica”. Com a licença, o empreendedor está autorizado a instalar a usina, que será construída em uma área de três hectares no município de Carazinho.

O empresário Henrique Sudbrack Leonhardt, que trouxe a ideia após visita a uma usina no Mato Grosso, identificou no Rio Grande do Sul um grande potencial para produzir etanol a partir da batata-doce, já que o Estado é um dos maiores produtores do País. Segundo ele, mais de 400 famílias da agricultura familiar serão beneficiadas. “Essas famílias cultivam batata-doce há dois anos, com produção específica para a usina na transformação em etanol”, informou.

Além das famílias beneficiadas, cerca de 50 pessoas serão contratadas quando a usina estiver em funcionamento. De acordo com Leonhardt, haverá aproveitamento de 100% da batata-doce.

Para a usina começar a funcionar, ainda é preciso a emissão da licença de operação por parte da Fepam, após solicitação do empresário e análise dos técnicos da fundação.

