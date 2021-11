O projeto, enviado ao Congresso pelo Executivo no fim de outubro, foi aprovado na tarde de quinta por deputados e senadores e, em seguida, enviado para sanção do presidente.

Após 18 anos de existência, o Bolsa Família foi extinto neste mês. Uma medida provisória editada pelo governo no dia 10 de agosto determinou que, em 90 dias, a lei de 2004 que criou o antigo programa de transferência de renda seria revogada.

De acordo com técnicos, a aprovação desse projeto é uma formalidade necessária para o governo poder usar o dinheiro do programa antigo na versão nova, pois, como a lei deixou de valer, não havia mais base legal para o Executivo transferir o dinheiro por meio do programa Bolsa Família.

O Ministério da Cidadania informou que os pagamentos do Auxílio Brasil iniciarão na quarta-feira (17) e seguirão o calendário habitual do Bolsa Família. O benefício terá um reajuste de 17,84% em relação aos valores do antigo programa.

