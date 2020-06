Política Bolsonaro sanciona projeto que autoriza doação de alimentos que sobrarem nos restaurantes a pessoas carentes

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Sanção foi publicada no início da madrugada desta quarta-feira. Alimentos terão que estar dentro do prazo de validade Foto: Isac Nóbrega/PR Sanção foi publicada no início da madrugada desta quarta-feira. Alimentos terão que estar dentro do prazo de validade. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que autoriza estabelecimentos como bares e restaurantes a doarem refeições ou alimentos prontos que não forem vendidos. A sanção foi publicada no início da madrugada desta quarta-feira (24) no Diário Oficial da União.

A doação, segundo a proposta, será permitida desde que os itens ainda estejam próprios para o consumo – e a punição só ocorrerá se ficar comprovado que algo estragado foi doado de forma intencional.

As doações poderão ser feitas a populações carentes ou vulneráveis como, por exemplo, os sem-teto. Esse processo poderá ser intermediado por entidades beneficentes ou pelos governos.

Os alimentos doados terão que estar dentro do prazo de validade e nas condições de conservação especificadas pelo fabricante, deverão estar dentro das regras sanitárias mesmo com danos à sua embalagem e com propriedades nutricionais seguras.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política