Política Bolsonaro se emociona em vídeo e diz que seu defeito foi “jogar limpo”

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em publicação nas redes sociais, ex-presidente também diz que, "se for embora hoje, valeu a pena". (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo em suas redes sociais nessa segunda-feira (25), no qual, visivelmente emocionado, declarou que seu “defeito” foi “jogar limpo” em um país onde muitas coisas estavam escondidas. A declaração foi feita enquanto Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo durante o governo de Bolsonaro, improvisava uma canção em sua sanfona sobre o período em que o ex-presidente esteve no poder.

“Alguns falam que o meu defeito foi jogar limpo num país onde tinha muita coisa escondida, mas valeu a pena”, afirmou Bolsonaro, no vídeo, ao término da canção. “Se eu for embora hoje, valeu a pena”, reforçou ele, com lágrimas nos olhos e voz embargada, transmitindo uma forte carga emocional. A cena parecia refletir tanto a nostalgia do ex-presidente em relação ao seu período no poder, quanto uma forma de se despedir de sua base de apoio, caso o futuro político se torne ainda mais incerto para ele.

Na legenda do vídeo, Bolsonaro informou que estava retornando a Brasília, após passar alguns dias em São Miguel dos Milagres, no litoral alagoano. Nos próximos dias, o ex-presidente deve se reunir com membros do PL e outros aliados para articular sua defesa, especialmente em relação às acusações que tem enfrentado desde que deixou o cargo.

Bolsonaro acumula, até o momento, três indiciamentos pela Polícia Federal (PF), que o responsabilizam por sete crimes diferentes. Somados, esses crimes poderiam resultar em até 68 anos de prisão. Entre as acusações estão abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, peculato, associação criminosa (em duas ocasiões), lavagem de dinheiro e inserção de dados falsos em sistemas oficiais.

A mais recente acusação foi registrada na última quinta-feira (21), quando ele foi indiciado por suposto envolvimento em um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, com o objetivo de reverter a vitória de Lula nas eleições de 2022 e manter Bolsonaro no poder.

Além disso, o ex-presidente compartilhou recentemente um vídeo com uma trilha sonora e bordas decoradas com corações, mostrando-se cercado por crianças e adultos em São Miguel dos Milagres. Na legenda do vídeo, ele escreveu: “O presente é deles, mas o futuro é nosso. Com o povo, pelo povo, enquanto assim o povo quiser”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaro-se-emociona-em-video-e-diz-que-seu-defeito-foi-jogar-limpo/

Bolsonaro se emociona em vídeo e diz que seu defeito foi “jogar limpo”

2024-11-25