10 de outubro de 2022

Foto: Alan Santos/PR

Em agenda em Brasília, nesta segunda-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro esteve em reunião no Ministério da Defesa para tratar sobre eleições. A portas fechadas, ele acompanhou uma apresentação sobre o balanço do trabalho de apoio logístico e segurança realizado pelas Forças Armadas no primeiro turno, a operação de Garantia da Votação e Apuração (GVA).

Neste ano, a Justiça Eleitoral contou com o auxílio dos militares em onze estados. De forma geral, a votação ocorreu dentro da normalidade em todo o país. Além da garantia da segurança neste ano, pela primeira vez, os militares também fizeram um trabalho de fiscalização do sistema eleitoral brasileiro.

A análise inclui a verificação de testes de integridade com uso da biometria e a checagem dos boletins de urna, documentos que registram a totalização dos votos após o fechamento dos equipamentos.

Manutenção da ordem

Oficialmente, o encontro com o presidente da República foi convocado para tratar apenas sobre as questões relacionadas à manutenção da ordem durante o pleito. A CNN apurou que o Ministério da Defesa ainda avalia a entrega do relatório com as conclusões da auditoria do primeiro turno. Oficialmente, não há obrigatoriedade para a entrega da análise.

Internamente, o trabalho de verificação das informações ainda está em andamento. De forma reservada, militares afirmaram à reportagem que eventuais observações serão encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se houver necessidade. O Ministério da Defesa não divulgou o relatório apresentado ao presidente.

