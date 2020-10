Política Bolsonaro sinaliza que vai indicar o ministro Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Jorge Oliveira (foto) é próximo de Bolsonaro e chegou a ter o nome cogitado para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Foto: Alan Santos/PR Jorge Oliveira (foto) é próximo de Bolsonaro e chegou a ter o nome cogitado para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou, em uma reunião interna na sexta-feira (02), que vai indicar o ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência) para uma vaga no TCU (Tribunal de Contas da União).

Bolsonaro foi avisado de que o atual presidente do TCU, ministro José Múcio, pretende se aposentar em 31 de dezembro deste ano, antecipando em 2 anos e 9 meses o prazo da aposentadoria compulsória (quando servidores completam 75 anos).

Jorge Oliveira é próximo de Bolsonaro e chegou a ter o nome cogitado para a vaga do ministro Celso de Mello no STF (Supremo Tribunal Federal), que vai se aposentar na semana que vem. O presidente acabou optando pelo desembargador Kassio Nunes, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

Agora o presidente tem novamente a oportunidade de indicar Oliveira para um tribunal.Interlocutores lembraram Bolsonaro que essa indicação para o TCU é a única que cabe à Presidência da República. As demais vagas no tribunal são preenchidas por indicações do Congresso ou por indicações técnicas de auditores e membros do Ministério Público de Contas.

