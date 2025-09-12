Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Bolsonaro só poderá disputar eleição 8 anos após cumprir pena

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. (Foto: Reprodução de vídeo)

Com a condenação definida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na Trama Golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficará inelegível por 8 anos após o cumprimento da pena.

De acordo com a Lei da Ficha Limpa, quem é condenado por órgão colegiado (como a Primeira Turma do STF) fica impedido de disputar eleições por 8 anos após o cumprimento da pena.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Somada à regra da Ficha Limpa, a inelegibilidade dele vai além dos 27 anos de condenação.

Ou seja: o ex-presidente pode ficar afastado das urnas por mais de três décadas. Isso se não houver, em algum momento, diminuição da pena ou mudança na lei.

Além da Ficha Limpa, a Constituição prevê a suspensão dos direitos políticos de quem tem condenação criminal transitada em julgado (quando não há mais possibilidade de recurso).

O julgamento da trama golpista concluiu que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2022 e 2023.

Outros sete réus – entre eles ex-ministros e militares – também foram condenados, com penas que variam de 2 anos em regime aberto (Mauro Cid) a 26 anos de prisão (Braga Netto).

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder. Serão 24 anos e nove meses de reclusão, e o restante de detenção.

Atualmente em prisão domiciliar, o ex-presidente só deve ser preso em regime inicial fechado depois do fim do processo, quando a defesa não tiver mais recursos a apresentar ao Supremo. A jurisprudência do tribunal define que a pena pode ser cumprida após a rejeição dos dois primeiros embargos de declaração.

Esses embargos, normalmente, não alteram o resultado do julgamento, mas buscam esclarecer eventuais omissões ou erros na decisão.

A estimativa sobre o começo da prisão em regime fechado envolve prazos para apresentação do acórdão do julgamento, que traz os votos dos ministros e o resultado final, e da análises de recursos.

A publicação do acórdão do julgamento encerrado na quinta-feira (11) pode levar cerca de 35 dias. As defesas teriam mais cinco dias para apresentar os primeiros embargos de declaração, e a Procuradoria-Geral da República se manifestaria em outros cinco. Só então o recurso seria julgado.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Governo Lula mapeia cargos e ameaça demitir aliados de quem votar por anistia a Bolsonaro no Congresso
Supremo estima que Bolsonaro começará a cumprir, até dezembro, pena em regime fechado
https://www.osul.com.br/bolsonaro-so-podera-disputar-eleicao-8-anos-apos-cumprir-pena/ Bolsonaro só poderá disputar eleição 8 anos após cumprir pena 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Empresas gaúchas têm até o final deste mês para fazer o recadastramento anual da Receita Estadual
Porto Alegre Casos de síndrome mão-pé-boca em escolas infantis de Porto Alegre são monitorados pela Vigilância em Saúde
Porto Alegre Vacina da gripe e orientações contra o HIV estão disponíveis ao público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Polícia Federal prende estudante que ameaçou matar o deputado federal Nikolas Ferreira
Educação Carteira Nacional Docente: saiba como funciona o documento destinado a professores
Política Onde Bolsonaro pode ficar preso? Conheça os possíveis cenários
Mundo Assembleia Geral da ONU apoia criação de um Estado palestino, mas rejeita participação do Hamas
Política Bolsonaro corre o risco de perder patente no Exército; entenda
Política Supremo estima que a prisão em regime fechado de Bolsonaro deve ocorrer até dezembro
Porto Alegre Causa animal: Porto Alegre tem mais uma feira “Brechocão” neste domingo
Pode te interessar

Política Imprensa internacional: “O Brasil acertou onde os Estados Unidos falharam”, escrevem professores no jornal The New York Times

Política Carlos Bolsonaro culpa o assistente Mauro Cid pela condenação do pai; aliados do militar rebatem: “Bolsonaro colocou todo mundo nessa confusão”

Política Presidente da Câmara indica a aliados que vai cumprir decisão do Supremo e cassar mandato do deputado federal Alexandre Ramagem

Política Saiba quais ex-presidentes do Brasil já foram presos