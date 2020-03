Economia Bolsonaro suspende aumento de preços de medicamentos

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

A medida foi tomada em decorrência da crise causada pela expansão dos casos de coronavírus (covid-19) no Brasil. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Em publicação na tarde de terça-feira (31) no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a suspensão do reajuste de preço de todos os medicamentos por 60 dias. A medida foi tomada em decorrência da crise causada pela expansão dos casos de coronavírus (covid-19) no Brasil.

O balanço divulgado nesta terça pelo governo federal mostra que o País tem 5.717 casos confirmados da doença

O presidente destacou que a medida foi tomada “em comum acordo com a indústria farmacêutica”.

– Em comum acordo com a indústria farmacêutica decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de todos os medicamentos no Brasil. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 31, 2020

